На росії дрони вдарили по НПЗ Лукойл в Кстово

У ніч проти неділі, 5 жовтня, сталася атака дронів на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії. Про це повідомила низка інформаційних Telegram-каналів, які оприлюднили відео, зняті очевидцями вибухової події.

За даними місцевих джерел, безпілотники влучили по території нафтопереробного заводу Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез, після чого на об’єкті спалахнула пожежа. У кадрах, поширених у мережі, видно високі стовпи полум’я та густий чорний дим, що підіймається над промисловою зоною.

☝️ Завод у Кстово є четвертим за обсягами виробництва нафтопродуктів на росії, тому його виведення з ладу може вплинути на постачання палива в центральні регіони країни-агресора.

Нагадаємо, цей нафтопереробний комплекс не вперше стає мішенню дронових атак. У березні 2024 року через схожий інцидент підприємство тимчасово припинило роботу. Згодом виробництво було відновлено, але вже у січні 2025 року безпілотники знову атакували той самий об’єкт.

Влада Нижегородської області поки офіційно не коментує подію, однак російські пропагандистські ресурси традиційно намагаються мінімізувати масштаби пошкоджень. Незалежні аналітики припускають, що метою атаки могло бути виведення з ладу ключової інфраструктури російського паливного комплексу, який забезпечує потреби військової техніки рф.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 3 жовтня у місті Березники Пермського краю на росії дрони атакували хімічний завод Азот АТ ОХК Уралхім.