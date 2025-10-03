П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Дрони атакували хімзавод Азот у Пермському краї на росії

Денис Молотов
У ніч проти 3 жовтня у місті Березники Пермського краю на росії дрони атакували хімічний завод Азот АТ ОХК Уралхім. Про це повідомив губернатор регіону дмитро махонін, якого цитують російські ЗМІ та інформаційні Телеграм-канали й соцмережі.

За його словами, внаслідок удару дронами на підприємстві сталася аварійна ситуація, що спричинила короткочасне припинення виробничого процесу. Згодом завод, начебто, відновив роботу.

📢 «Про ситуацію в Березниках. За уточненою інформацією, вночі була здійснена атака ворожих БпЛА… На Азоті була короткочасна зупинка технологічного циклу, зараз підприємство працює в штатному режимі. Загроз екологічній ситуації немає, безпеці жителів нічого не загрожує. На місці продовжують працювати фахівці екстрених служб, розгорнуто оперативний штаб», – заявив Махонін.

Губернатор додав, що в результаті атаки було пошкоджено двоквартирний житловий будинок. Водночас обійшлося без людських жертв.

ℹ️ Хімзавод Азот, який входить до складу компанії Уралхім, вважається найбільшим виробником азотних добрив на росії. Він є єдиним постачальником низки спеціалізованих хімічних продуктів, серед яких – вищі аліфатичні аміни, натрієва селітра та кристалічний нітрит натрію. Крім того, підприємство випускає аміак, карбамід та аміачну селітру. Ці речовини мають подвійне призначення: застосовуються у сільському господарстві та у виробництві вибухових речовин.

У 2024 році завод відзвітував про рекордні обсяги виробництва – понад 2,3 мільйона тонн продукції. Саме тому будь-які атаки на подібні об’єкти на росії мають стратегічне значення, оскільки вони стосуються і цивільного сектору, і військових потреб.

Березники розташовані на значній відстані від України – понад 1500 кілометрів від кордону. Це вкотре підкреслює масштаби атак безпілотників, які завдають ударів по глибинних районах російської федерації.

☝️ Нагадаємо, ввечері 2 жовтня місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи на території цього ж заводу. З посиланням на дані МНС тоді писали, що причиною міг стати «вибух холодильної установки в одному з цехів».

👉 Також раніше, 1 жовтня, в російському місті Ярославль спалахнула масштабна й потужна пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), що належить компанії «Славнєфть».

