На росії атаковано хімічний завод «Уралхім»

В Кіровській області на росії безпілотники, які дуже схожі на українські Ан-196 «Лютий», атакували завод «Уралхім» у місті Кірово-Чепецьку. Про це стало відомо в середу, 4 березня.

Спочатку кадри з атакою дронів опублікували очевидці у численних місцевих пабліках. Згодом інформацію підтвердила регіональна влада, однак конкретний уражений об’єкт офіційно не назвала.

📢 «Сьогодні вранці безпілотні літальні апарати атакували Кірово-Чепецьк. Постраждалих внаслідок прильотів немає. Наразі на місці продовжують працювати представники оперативних служб, ситуація під контролем», – написав губернатор Кіровської області Олександр Соколов в Телеграм.

☝️ За наявною інформацією, завод «Уралхім» спеціалізується на виробництві аміачної селітри, яку використовують, зокрема, у виготовленні вибухових речовин. Підприємство розташоване приблизно за 1300 км від кордону росії з Україною.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого безпілотники також атакували хімічний завод ПАТ «Дорогобуж». Тоді влада повідомляла про сімох загиблих і десятьох поранених. За інформацією ЗМІ, у прилеглих населених пунктах проводили евакуацію населення.

Пізніше повідомлялося, що в епіцентрі вибуху перебували установки з виробництва аміачної селітри. За даними осінтерів, вибухова хвиля повністю зруйнувала одну з естакад і пошкодила частину сусідніх виробничих потужностей.

👉 Також раніше країна-агресор росія визнала, що її газовий танкер Arctic Metagaz був атакований у Середземному морі і звинуватила в цьому Україну.