На Одещині засуджено чоловіка за відмову від мобілізації з релігійних мотивів

Південний міський суд Одеської області виніс вирок чоловіку, який відмовився від мобілізації через власні релігійні переконання. Відповідне рішення було оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як встановлено судом, уродженець смт Нові-Біляри Одеської області перебував на військовому обліку у Третьому відділі Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)). За висновком військово-лікарської комісії, чоловік був визнаний придатним до проходження служби.

Під час спроби вручення повістки про призов на мобілізацію він відмовився отримати документ та не прибув до ТЦК. Громадянин пояснив такі дії власними релігійними переконаннями.

У суді обвинувачений повідомив, що з 2008 року є охрещеним служителем Свідків Єгови і, посилаючись на біблійні принципи, зокрема з Книги Ісаї, не може брати до рук зброю чи проходити військову службу.

Чоловік неодноразово звертався до ТЦК із заявами щодо заміни військової служби на альтернативну (невійськову), передбачену Конституцією України у мирний час. Однак, за словами свідків із ТЦК, у період воєнного стану та мобілізації таке право законодавством не передбачене.

Суд зауважив, що релігійні переконання в умовах дії воєнного стану не можуть бути підставою для відмови від мобілізаційних заходів. Чоловіка було визнано винним.

Врахувавши відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та не тяжкість вчиненого правопорушення, суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю два роки. Протягом цього часу засуджений зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не залишати межі України без відповідного дозволу.

