П’ятниця, 31 Жовтня, 2025
Омбудсмен закликав ТЦК та громадян уникати насильства

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до працівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і громадян із проханням суворо дотримуватись законодавства. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у четвер, 30 жовтня.

📢 «До Офісу омбудсмена надходять звернення про неправомірні дії окремих працівників ТЦК. Зокрема, на випадки так званої бусифікації, незаконного утримання, обмеження свободи й застосування фізичної сили та інші неправомірні дії. Це є неприпустимим та порушує права людини. На кожен випадок, про який нам повідомляють або ми отримуємо інформацію зі ЗМІ та медіа, ми завжди юридично реагуємо», — наголосив Лубінець.

Водночас він звернув увагу на іншу тривожну тенденцію — емоційні реакції протидії громадян на дії представників ТЦК. За словами омбудсмена, такі вчинки можуть призвести до трагічних наслідків.

📢 «Емоційні та необдумані дії громадян у відповідь, які можуть мати трагічні наслідки».

Як приклад, Лубінець навів два інциденти, що сталися 30 жовтня: в Одесі група людей перевернула службовий автомобіль ТЦК. А у Кременчуці під час перевірки документів чоловік відкрив стрілянину, поранивши двох співробітників центру комплектування.

📢 «Такі дії як працівників ТЦК, так і громадян — не лише порушення закону та злочини, а й удар по державі в умовах війни. Вони створюють не тільки загрозу життю та безпеці людей, але й допомагають ворогу досягати своєї мети — дискредитувати українські інституції, посіяти недовіру та розколоти суспільство. Закликаю усіх — як працівників ТЦК, так і громадян — діяти виключно в межах закону, поважати права людини», — підкреслив омбудсмен.

☝️ Нагадаємо, в Одесі натовп людей активно протидіяв працівникам ТЦК і пошкодив їхній службовий автомобіль. Обуреним натовпом виявились звичайні вантажники місцевих складських баз. А у Кременчуці під час перевірки документів один із чоловіків відкрив стрілянину, поранивши двох службовців ТЦК.

