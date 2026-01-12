На Одещині російський дрон влучив у винзавод

Російські ударні дрони вчергове атакували Одеську область і пошкодили завод з виробництва вина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у понеділок, 12 січня.

📢 «У Білгород-Дністровському районі зафіксовано ураження ударним БпЛА: на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — написав чиновник.

☝️ За словами керівника області, на місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожого удару та забезпечують безпеку території.

У контексті триваючих атак повідомлялося, що російські війська другу добу поспіль завдавали ударів по критичній інфраструктурі Житомирської області — там виникли пожежі, які згодом вдалося ліквідувати.