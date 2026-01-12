На Одещині російський дрон влучив у винзавод

Російські ударні дрони вчергове атакували Одеську область і пошкодили завод з виробництва вина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у понеділок, 12 січня.
📢 «У Білгород-Дністровському районі зафіксовано ураження ударним БпЛА: на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — написав чиновник.
☝️ За словами керівника області, на місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожого удару та забезпечують безпеку території.
У контексті триваючих атак повідомлялося, що російські війська другу добу поспіль завдавали ударів по критичній інфраструктурі Житомирської області — там виникли пожежі, які згодом вдалося ліквідувати.
- Також відомо, що внаслідок російського удару у Чернігівській області пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі.
- Унаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура України. Поранено працівників «Укрзалізниці», десятки поїздів рухаються із затримками та за зміненими маршрутами.