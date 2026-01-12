Понеділок, 12 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Одещині російський дрон влучив у винзавод

Денис Молотов
На Одещині російський дрон влучив у винзавод
Фото ілюстративне: ліквідація попередніх атак на портову інфраструктуру Одещини.

Російські ударні дрони вчергове атакували Одеську область і пошкодили завод з виробництва вина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram у понеділок, 12 січня.

📢 «У Білгород-Дністровському районі зафіксовано ураження ударним БпЛА: на території винзаводу пошкоджено дах виробничої будівлі з подальшим загорянням. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — написав чиновник.

☝️ За словами керівника області, на місці працюють відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків ворожого удару та забезпечують безпеку території.

У контексті триваючих атак повідомлялося, що російські війська другу добу поспіль завдавали ударів по критичній інфраструктурі Житомирської області — там виникли пожежі, які згодом вдалося ліквідувати.

  • Також відомо, що внаслідок російського удару у Чернігівській області пошкоджено важливий енергооб’єкт у Новгород-Сіверському районі.
  • Унаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура України. Поранено працівників «Укрзалізниці», десятки поїздів рухаються із затримками та за зміненими маршрутами.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна і США у Франції обговорять ЗАЕС та територіальні питання

ВАЖЛИВО

Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні

ВАЖЛИВО

Трамп розповів про можливе захоплення путіна як Мадуро

ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з міністром оборони Британії розміщення контингенту та пошук ракет для ППО

ПОДІЇ

У Києві після масованої атаки рф відновили тепло та світло, але суттєвого покращення слід чекати до четверга – Прем’єр

ПОДІЇ

За добу сталось 221 бойове зіткнення, ворог завдав понад 90 авіаударів і два ракетних – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Британська розвідка попередила про приховану загрозу з росії

ВАЖЛИВО

Нафта і геополітика: чому США пішли у Венесуелу, ризикуючи миром в Україні

ПОЛІТИКА

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

ПОДІЇ

Буданов в ОП: Зеленський переводить державу в режим спецоперації

ТОЧКА ЗОРУ

Євгеній Хмара тимчасово очолив Службу безпеки України

ВАЖЛИВО

Фейк: Рейтинги європейських лідерів обвалилися після вторгнення США у Венесуелу

СТОПФЕЙК

На фронті 191 бій, найбільше – на Гуляйпільському та Покровському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Британія обговорює з ЄС розгортання військ у Гренландії — ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ