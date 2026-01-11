Через атаку пошкоджено залізничну інфраструктуру: поранені працівники УЗ

Унаслідок нічних російських обстрілів зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура України. Поранено працівників «Укрзалізниці», десятки поїздів рухаються із затримками та за зміненими маршрутами. Про це 11 січня повідомили голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський та пресслужба компанії.

Зазначається, що під час ворожої атаки було травмовано машиніста та його помічника вантажного локомотива. Поруч із локомотивом вибухнув ударний дрон типу «Shahed». Локомотивна бригада встигла надійно закріпити рухомий склад, однак не мала змоги оперативно евакуюватися й була змушена залишатися на місці. Обидва залізничники отримали осколкові поранення.

Медики вже дістали уламки, наклали шви, стан постраждалих стабільний. Наразі вирішуються питання подальшого лікування, транспортування та реабілітації поранених працівників.

В «Укрзалізниці» також повідомили, що через нічне знеструмлення на Придніпровській залізниці рух тимчасово переводили на тепловозну тягу та живлення від генераторів. Станом на ранок напругу в контактну мережу на основних ділянках уже подано, однак на окремих напрямках поїзди й надалі курсують із використанням тепловозів.

Крім того, зафіксовано кілька незначних влучань по об’єктах залізничної інфраструктури. Аварійні служби оперативно ліквідовують наслідки, що, за даними компанії, не має критичного впливу на організацію руху.

Через наслідки нічних атак понад 60 поїздів, зокрема далекого сполучення та міжнародних рейсів, курсують із відхиленням від графіка.

Зміненими маршрутами рухаються поїзди:

Nº743/744 Дарниця – Славсько – Дарниця

Nº119/120 Дніпро – Хелм – Дніпро

Nº63/64-112/111 Харків,Ізюм – Пшемисль – Харків, Ізюм

Nº745/746 Дарниця – Львів – Дарниця

Nº9/10 Київ – Будапешт – Київ

Nº749/750 Київ – Ужгород – Київ

Nº107/108 Київ – Солотвино – Київ

Nº178 Івано-Франківськ – Київ

Nº292/291 Київ – Львів – Київ

Nº52/30 Пшемисль – Київ – Перемишль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм – Київ – Варшава, Хелм

Nº742/741 Львів – Київ

Nº15/16 Харків – Ворохта – Харків

Nº98/97 Ковель – Київ – Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавець, Івано-Франківськ – Черкаси – Трускавець, Івано-Франківськ

Nº92/91 Львів – Київ – Львів

Nº29/27 Ужгород, Чоп – Київ – Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Івано-Франківськ, Чернівці – Київ – Івано-Франківськ, Чернівці

№114 Ужгород – Харків

В УЗ закликали пасажирів стежити за оновленнями щодо руху поїздів. Раніше повідомлялося, що сили протиповітряної оборони знешкодили 125 зі 154 безпілотників, якими росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

