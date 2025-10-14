На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

Правоохоронці Одеської області затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час отримання неправомірної вигоди. Про це 14 жовтня повідомила Національна поліція України.

📢 «За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішення питання буде неможливим», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі затримали посадовця у середмісті Одеси одразу після отримання ним другої частини обумовленої суми. Під час обшуку поліція вилучила гроші, документацію та інші речові докази.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Згідно із законодавством, за цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом трьох років, а також із конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

☝️ У Нацполіції наголосили, що правоохоронці продовжують системно виявляти та документувати факти хабарництва серед посадових осіб територіальних центрів комплектування.

1 з 5

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили військовослужбовця, який за 500 доларів пропонував чоловікам маршрути обходу прикордонників. Також на Волині затримали депутата облради, який організував схему відправлення чоловіків призовного віку за кордон.

👉 Також раніше 33-річний житель Львова спробував втекти з України й перетнути державний кордон, використавши підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії.