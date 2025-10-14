Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

Денис Молотов
Денис Молотов
На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

Правоохоронці Одеської області затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час отримання неправомірної вигоди. Про це 14 жовтня повідомила Національна поліція України.

📢 «За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішення питання буде неможливим», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі затримали посадовця у середмісті Одеси одразу після отримання ним другої частини обумовленої суми. Під час обшуку поліція вилучила гроші, документацію та інші речові докази.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.

Згідно із законодавством, за цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом трьох років, а також із конфіскацією майна.

Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.

☝️ У Нацполіції наголосили, що правоохоронці продовжують системно виявляти та документувати факти хабарництва серед посадових осіб територіальних центрів комплектування.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили військовослужбовця, який за 500 доларів пропонував чоловікам маршрути обходу прикордонників. Також на Волині затримали депутата облради, який організував схему відправлення чоловіків призовного віку за кордон.

👉 Також раніше 33-річний житель Львова спробував втекти з України й перетнути державний кордон, використавши підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пошкоджено енергетичні та газотранспортні системи — Міненерго

ВАЖЛИВО

На Запоріжжі росіяни вбивають дронами цивільних людей в автівках

ВІЙНА

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Лукашенко знову лякає Зеленського «втратою України»

ПОЛІТИКА

Південна Африка розслідує, як їхнє “цивільне” обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

ПОДІЇ

Мінус 60 окупантів на день: військові відзвітували, як ліквідують росіян на Дніпропетровщині

ПОДІЇ

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

Луганщина передала чотирьом підрозділам оптоволоконні дрони «Хижак»

ЛУГАНЩИНА

Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

ПОДІЇ

Трамп: в Китаї відбуваються дуже погані речі

ПОЛІТИКА

Лозно-Олександрівська громада виділила 2 мільйони гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Британія терміново передала Україні сотні ракет

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"