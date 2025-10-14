На Одещині начальника ТЦК затримали на хабарі у $2 тисячі

Правоохоронці Одеської області затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час отримання неправомірної вигоди. Про це 14 жовтня повідомила Національна поліція України.
📢 «За даними слідства, начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації. При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішення питання буде неможливим», — йдеться у повідомленні поліції.
Слідчі затримали посадовця у середмісті Одеси одразу після отримання ним другої частини обумовленої суми. Під час обшуку поліція вилучила гроші, документацію та інші речові докази.
Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання службовою особою неправомірної вигоди.
Згідно із законодавством, за цей злочин передбачено до 10 років позбавлення волі, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю протягом трьох років, а також із конфіскацією майна.
Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою.
☝️ У Нацполіції наголосили, що правоохоронці продовжують системно виявляти та документувати факти хабарництва серед посадових осіб територіальних центрів комплектування.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили військовослужбовця, який за 500 доларів пропонував чоловікам маршрути обходу прикордонників. Також на Волині затримали депутата облради, який організував схему відправлення чоловіків призовного віку за кордон.
👉 Також раніше 33-річний житель Львова спробував втекти з України й перетнути державний кордон, використавши підроблений паспорт громадянина Саудівської Аравії.