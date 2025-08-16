На Луганщині готують обласну програму підтримки релокованих підприємств

Впровадження обласної програми підтримки релокованих підприємств обговорять разом із місцевими підприємцями та бізнес-спільнотою Луганщини. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в суботу, 16 серпня.

Зустріч із бізнесом у форматі «Діалог із бізнесом» відбудеться 21 серпня об 11:00. Однією з ключових тем стане саме розроблення та запуск регіональної програми, спрямованої на допомогу компаніям, які були змушені перенести свою діяльність через воєнні дії.

За інформацією ОВА, головна мета майбутньої програми полягає у створенні умов для стабільного розвитку бізнесу, який релокувався з небезпечних територій. Влада прагне надати підприємствам реальні інструменти відновлення та підвищити їхню конкурентоспроможність у нових умовах.

Щоб стати учасником обговорення, підприємці регіону мають пройти реєстрацію до 12:00 19 серпня за 👉 посиланням.

⚠️ Організатори закликають у формі реєстрації зазначати ті напрями підтримки, які є найактуальнішими для конкретного бізнесу.

✅ Пропонується кілька можливих варіантів допомоги. Зокрема, це може бути:

фінансова підтримка на покриття витрат, пов’язаних із логістикою та перевезенням обладнання;

також йдеться про сприяння у модернізації або розширенні виробничих потужностей, щоб компанії могли швидше адаптуватися до нових економічних реалій;

окремим напрямом стане допомога у виході на нові ринки збуту та налагодженні партнерських зв’язків;

не виключаються й інші форми підтримки, які сприятимуть відновленню та стабільному функціонуванню бізнесу.

Луганська обласна військова адміністрація підкреслює, що залучення підприємців до обговорення є важливим, адже саме бізнес зможе визначити, які інструменти будуть найбільш дієвими.

☝️ Також нагадаємо, що в Україні набирає обертів реформа управління публічними інвестиціями, що має змінити підходи до планування та реалізації проєктів розвитку. Починаючи з липня цього року, громади та регіони розпочали підготовку середньострокових планів пріоритетних інвестицій.