Неділя, 10 Серпня, 2025
Громади формують стратегії та портфелі проєктів публічних інвестицій

Денис Молотов
Денис Молотов

В Україні набирає обертів реформа управління публічними інвестиціями, що має змінити підходи до планування та реалізації проєктів розвитку. Починаючи з липня цього року, громади та регіони розпочали підготовку середньострокових планів пріоритетних інвестицій. На вересень заплановано розробку конкретних проєктів і програм, а до грудня буде сформовано єдині проєктні портфелі публічних інвестицій для регіонів та територіальних громад. Про це повідомляє Луганська ОВА.

Міністерство розвитку громад та територій України, яке координує реформу, вдосконалює підходи до стратегічного планування. Йдеться про уніфікацію процесів, визначення основних напрямів інвестування, створення проєктів і програм, встановлення пріоритетів, а також про запровадження чіткої системи оцінки, моніторингу та розподілу фінансування.

Саме ці питання стали ключовими під час «Регіональної презентації реформи управління публічними інвестиціями». Захід організувало Міністерство розвитку громад та територій України.

📢 «Стратегія – це не реферат, це – документ, за яким ми живемо та візія нашого майбутнього. Громада сама має визначати, що їй потрібно. Міжнародні партнери готові надавати кошти під конкретні проєкти. Без грошей неможливо реалізувати Стратегію, але без Стратегії – не надають кошти! Ця реформа про те, як ми будемо залучати та використовувати кошти міжнародних партнерів», – звернувся до учасників заходу заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Рябикін.

Представники Луганської області підкреслили, що через тимчасову окупацію частини територій процес упровадження реформи має додаткові виклики. Як повідомив очільник області Олексій Харченко, до початку повномасштабної війни стратегії розвитку були ухвалені у 18 із 26 громад регіону.

📢 «Через тимчасову окупацію територій для Луганської області впровадження реформи є дещо ускладненим. Перед початком війни у 18 із 26 територіальних громад Луганської області стратегії розвитку були затверджені. На сьогодні ці документи потребують перегляду, що практично неможливо через неможливість планування місцевих бюджетів. Проте, реформа – це ключове завдання щодо досягнення такого результату, як успішне, відкрите та прозоре відновлення регіону після деокупації», – зазначив очільник Луганщини Олексій Харченко.

Свою позицію висловила і представниця міжнародної організації ПРООН Федеріка Діспенса.

📢 «Ми розуміємо, що потреби величезні, але ми маємо визначити, що для вас у пріоритеті. Реформа управління публічними інвестиціями – це частина відновлення України. Це система, яка відкриває громадам можливості для інвестування та отримання кредитів», – сказала вона, відзначивши також зусилля Уряду України щодо посилення економічної стійкості громад.

🧩 Презентація об’єднала представників кількох регіонів – Полтавської, Луганської, Донецької та Харківської областей. Така співпраця дозволяє громадам обмінюватися досвідом, отримувати методичну підтримку та залучати міжнародні ресурси для майбутніх інфраструктурних і соціально-економічних проєктів.

☝️ Також нагадаємо, на онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганської області, яка відбулася в межах ініціативи «Діалог із бізнесом», обговорили актуальні перспективи розвитку підприємництва через індустріальні парки.

