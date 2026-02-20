П’ятниця, 20 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

На Київщині ліквідували масштабне розкрадання коштів Держрезерву

Денис Молотов
На Київщині ліквідували масштабне розкрадання коштів Держрезерву 02
Служба безпеки України

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила Служба безпеки України у пʼятницю, 20 лютого.

На Київщині затримано колишнього виконувача обов’язків гендиректора одного з комбінатів Держрезерву та п’ятьох його спільників. Усіх їх підозрюють у привласненні 36 млн гривень бюджетних коштів.

📢 «Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, “заробляли” на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства… Для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника», — йдеться у повідомленні.

Після реєстрації підконтрольних комерційних структур головний фігурант передав їм складські приміщення Держрезерву в оренду за штучно заниженими цінами. Надалі учасники схеми здавали ці ж ангари в суборенду бізнесу вже за ринковою вартістю.

Отриману «різницю», за даними слідства, виводили у тінь через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між учасниками оборудки.

☝️ За попередніми оцінками, щомісячний нелегальний прибуток фігурантів становив від 1 до 4 млн грн. Кошти витрачали на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.

Щоб замаскувати протиправну діяльність, організатор і його спільники вносили неправдиві дані до фінансово-господарської документації.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих вилучено смартфони, комп’ютерну техніку й документи, що підтверджують функціонування схеми.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255);
  • привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо
  • Раніше повідомлялося, що посадовець міграційної служби приховав майно на десятки мільйонів гривень, не внісши до декларації за 2023 рік активи, оформлені на дружину.
  • 17 лютого слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Віктор Ногачевський обрав запобіжний захід ексміністру енергетики Герману Галущенку – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн грн.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Фейк: Українці у Франції розбивають каси самообслуговування McDonald’s через бургер «СВО»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулось 129 боєзіткнень, на Покровському напрямку відбито 39 ворожих атак – Генштаб

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 194 бойових зіткнення, ворог запустив понад 2,3 тис. дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Двох «посадовців лнр» судитимуть за колабораціонізм

КРИМІНАЛ

Данило Колесник заявив про незаконне затримання після конфлікту з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

ОВА мають за два тижні підготувати плани стійкості регіонів

ВЛАДА

Швеція готує масштабний пакет озброєння для України

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 16 лютого сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Естонські посадовці відмовилися від участі в церемоніях Паралімпіади

СПОРТ

Вашингтон не змушує Київ і москву до угоди – Рубіо

ВАЖЛИВО

путін може перемістити ядерні ракети до кордонів ЄС – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Двоє військових ТЦК отримали підозру за вимагання хабарів

КРИМІНАЛ

Нові знеструмлення у 10 областях після атак і негоди

ВАЖЛИВО

Через атаки рф зупинено роботу Миколаївської ТЕЦ

ВІЙНА

160 боїв за добу, Гуляйпільський напрямок став найгарячішим – карта від Генштабу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"