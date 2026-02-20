На Київщині ліквідували масштабне розкрадання коштів Держрезерву

Правоохоронці ліквідували масштабну схему розкрадання коштів у системі Державного агентства з управління резервами України. Про це повідомила Служба безпеки України у пʼятницю, 20 лютого.

На Київщині затримано колишнього виконувача обов’язків гендиректора одного з комбінатів Держрезерву та п’ятьох його спільників. Усіх їх підозрюють у привласненні 36 млн гривень бюджетних коштів.

📢 «Зловмисники, діючи у складі злочинної організації, “заробляли” на незаконній здачі в оренду складів держпідприємства… Для реалізації оборудки її організатор, перебуваючи до недавнього часу на керівній посаді комбінату, створив мережу підконтрольних фірм. Для цього він залучив свого знайомого як посередника», — йдеться у повідомленні.

Після реєстрації підконтрольних комерційних структур головний фігурант передав їм складські приміщення Держрезерву в оренду за штучно заниженими цінами. Надалі учасники схеми здавали ці ж ангари в суборенду бізнесу вже за ринковою вартістю.

Отриману «різницю», за даними слідства, виводили у тінь через афілійовані компанії, обготівковували та розподіляли між учасниками оборудки.

☝️ За попередніми оцінками, щомісячний нелегальний прибуток фігурантів становив від 1 до 4 млн грн. Кошти витрачали на придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу.

Щоб замаскувати протиправну діяльність, організатор і його спільники вносили неправдиві дані до фінансово-господарської документації.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих вилучено смартфони, комп’ютерну техніку й документи, що підтверджують функціонування схеми.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255);

привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх причетних осіб. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

1 з 5

Нагадаємо