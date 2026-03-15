На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

На Харківщині російські військові FPV– дроном атакували бригаду екстреної медичної допомоги, унаслідок чого загинули двоє працівників швидкої, ще один медик отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний та 56-річний чоловіки, отримав поранення 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, протягом минулої доби під ударами російських військ опинився 21 населений пункт Харківської області. Крім того, у місті Куп’янськ внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка.

Про атаку також повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

📢 «На Харківщині російський FPV-дрон вбив двох медиків: розпочато кримінальне провадження», – зазначили у відомстві.

За даними слідства, 15 березня близько 05:00 поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району російські військові завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався дорогою.

Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та документують обставини воєнного злочину.

