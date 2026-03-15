На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

Денис Молотов
Фото: наслідки російського удару по швидкій допомозі на Харківщині / Харківська обласна прокуратура / 15.03.2026

На Харківщині російські військові FPV– дроном атакували бригаду екстреної медичної допомоги, унаслідок чого загинули двоє працівників швидкої, ще один медик отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

📢 «Поблизу с. Червона Хвиля Великобурлуцької громади загинули 27-річний та 56-річний чоловіки, отримав поранення 54-річний чоловік – усі працівники бригади екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

За словами очільника області, протягом минулої доби під ударами російських військ опинився 21 населений пункт Харківської області. Крім того, у місті Куп’янськ внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка.

Про атаку також повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

📢 «На Харківщині російський FPV-дрон вбив двох медиків: розпочато кримінальне провадження», – зазначили у відомстві.

За даними слідства, 15 березня близько 05:00 поблизу села Червона Хвиля Куп’янського району російські військові завдали цілеспрямованого удару FPV-дроном по автомобілю екстреної медичної допомоги, який рухався дорогою.

Унаслідок атаки загинули 27-річний лікар та медичний технік. Ще один 53-річний працівник бригади отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та документують обставини воєнного злочину.

Також нагадаємо, що Безпілотник російських загарбників атакував приміський пасажирський поїзд сполученням Смородине – Ворожба у Сумській області.

НОВИНИ ТИЖНЯ

На Київщині близько 400 переселенців отримали гуманітарну допомогу

ЛУГАНЩИНА

Дрони атакували нафтотермінал Тихорецьк-Нафта на росії

ВАЖЛИВО

МЗС України назвало абсурдними погрози від Ірану

ВЛАДА

Землетрус біля супервулкана Кампі Флегрей викликав занепокоєння вчених

ПОДІЇ

На фронті відбулось 113 бойових зіткнень, ворог запустив понад 5,7 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Атака рф спричинила транскордонне забруднення Дністра, виявили масляні плями, Україна поінформувала Молдову

ПОДІЇ

Дев’ятирічного хлопчика катували місяцями: у Києві підозрюють посадовицю

КРИМІНАЛ

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

ЛУГАНЩИНА

Що таке фашизм: історія ідеології, її ознаки та сучасні політичні суперечки

ЕКСКЛЮЗИВ

Український FPV-дрон компанії F-Drones обрано Пентагоном для озброєння армії США – The New York Times

ПОДІЇ

На Закарпатті посадовцю ТЦК інкримінують службову недбалість

КРИМІНАЛ

Аеропорт Кувейту зазнав атаки дронів, Іран атакує енергоресурси в регіоні – що відбувається на Близькому Сході

ПОДІЇ

Трамп заявив, що поки не готовий укладати угоду з Іраном

ВАЖЛИВО

США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Суд у Гаазі почав розслідувати злочини режиму Лукашенка

ПОЛІТИКА
