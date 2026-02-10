Укренерго повідомило про знеструмлення після атак рф

У ніч на вівторок, 10 лютого, російські агресори завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під атакою опинилися Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області, повідомили в «Укренерго».
⚡ Ситуація в регіонах
За даними компанії, внаслідок артилерійських обстрілів і дронових атак станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у трьох областях.
📢 «Внаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в Укренерго.
🔌 Обмеження електропостачання
У компанії нагадали, що через попередні масовані атаки рф в усіх регіонах України:
- діють обмеження потужності для промисловості;
- застосовуються графіки погодинних відключень для населення;
- в окремих областях запроваджені аварійні знеструмлення.
Аварійні відключення пообіцяли скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
📈 Споживання електроенергії зросло
Разом із цим, рівень споживання електроенергії зріс на 9,3% порівняно з показниками понеділка.
🔎 В Укренерго пояснили, що причинами стали:
- зниження температури повітря в усіх регіонах України;
- менший обсяг обмежень, застосованих напередодні в окремих областях.
📢 «Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях», – йдеться у повідомленні.
Енергетики наголошують, що необхідність економного споживання електроенергії зберігається протягом усієї доби.
Громадян просять:
- максимально обмежити використання потужних електроприладів;
- за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.
👉 Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого росія здійснила масштабну атаку, застосувавши 125 ударних безпілотників. Сили ППО знешкодили 110 дронів, зафіксовано 13 влучань.
⚠️ Також було повідомлено, що у Києві нині зберігається найскладніша ситуація з енергетикою — у столиці понад 1400 багатоквартирних будинків залишаються без тепла.