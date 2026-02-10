Вівторок, 10 Лютого, 2026
Укренерго повідомило про знеструмлення після атак рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У ніч на вівторок, 10 лютого, російські агресори завдали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під атакою опинилися Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області, повідомили в «Укренерго».

⚡ Ситуація в регіонах

За даними компанії, внаслідок артилерійських обстрілів і дронових атак станом на ранок зафіксовано нові знеструмлення у трьох областях.

📢 «Внаслідок артилерійських обстрілів і дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи», — зазначили в Укренерго.

🔌 Обмеження електропостачання

У компанії нагадали, що через попередні масовані атаки рф в усіх регіонах України:

  • діють обмеження потужності для промисловості;
  • застосовуються графіки погодинних відключень для населення;
  • в окремих областях запроваджені аварійні знеструмлення.

Аварійні відключення пообіцяли скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

📈 Споживання електроенергії зросло

Разом із цим, рівень споживання електроенергії зріс на 9,3% порівняно з показниками понеділка.

🔎 В Укренерго пояснили, що причинами стали:

  • зниження температури повітря в усіх регіонах України;
  • менший обсяг обмежень, застосованих напередодні в окремих областях.

📢 «Причина – зниження температури у всіх регіонах України, а також менший, ніж попередньої доби, обсяг застосованих заходів обмеження в окремих областях», – йдеться у повідомленні.

НЕК “Укренерго”

Енергетики наголошують, що необхідність економного споживання електроенергії зберігається протягом усієї доби.

Громадян просять:

  • максимально обмежити використання потужних електроприладів;
  • за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години — після 23:00.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого росія здійснила масштабну атаку, застосувавши 125 ударних безпілотників. Сили ППО знешкодили 110 дронів, зафіксовано 13 влучань.

⚠️ Також було повідомлено, що у Києві нині зберігається найскладніша ситуація з енергетикою — у столиці понад 1400 багатоквартирних будинків залишаються без тепла.

