Неділя, 12 Жовтня, 2025
СПОРТ

На фронті загинув чотириразовий чемпіон України Павло Іщенко

Денис Молотов
Україна знову втратила одного зі своїх найсильніших синів. На фронті загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен країни Павло Іщенко. Про трагічну звістку повідомив портал Sport.ua із посиланням на інформаційні ресурси Богатирських ігор.

📢 «Спортивна спільнота отримала чергову трагічну звістку з фронту. На війні з москалями під час виконання бойового завдання загинув чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства, рекордсмен України Павло Іщенко», – йдеться у повідомленні.

Павло Іщенко був родом із Гостомеля Київської області. До занять богатирським багатоборством він досяг значних успіхів у паверліфтингу — став чемпіоном світу і Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Свою спортивну кар’єру Іщенко поєднував із тренерською діяльністю, виховуючи нове покоління українських спортсменів.

☝️ Відомо, що титул найсильнішого богатиря України Павло здобував уже під час повномасштабної війни — у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках. Його сила, витривалість і характер стали символом незламності українського духу.

Його смерть стала тяжкою втратою не лише для спортивної спільноти, а й для всіх, хто знав Павла особисто.

Нагадаємо, у серпні цього року на фронті також загинув Олексій Хабаров — майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазовий рекордсмен України та засновник стрілецького клубу.

Україна продовжує втрачати своїх героїв — спортсменів, які замінили спортивну арену на поле бою, захищаючи свободу і незалежність держави.

👉 Також нагадаємо, що під час бойових дій загинув Андрій Мазанович, майстер спорту з паверліфтингу та чемпіон України та Європи.

