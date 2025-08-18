Понеділок, 18 Серпня, 2025
На Донеччині російський окупант розстріляв мирного жителя

Денис Молотов
Денис Молотов
На Донеччині російський окупант розстріляв мирного жителя

У Родинському Покровського району Донецької області російський окупант відкрив прицільний вогонь по беззбройному цивільному. На оприлюднених кадрах із Telegram-каналу видно, як російський загарбник із білою пов’язкою на руці стріляє у мирну людину.

Після пострілу військовослужбовець підійшов до жертви, яка вже лежала на дорозі. Оглянувши тіло, він покинув місце злочину. Відео події стало черговим свідченням грубих порушень міжнародного гуманітарного права з боку армії рф.

18 липня Офіс генерального прокурора України повідомив, що за фактом цього злочину вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кваліфікація — воєнний злочин, який призвів до смерті цивільної особи.

Правоохоронні органи проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагедії та ідентифікацію військовослужбовця РФ, який скоїв розстріл. Наразі здійснюється комплекс заходів із документування цього воєнного злочину для подальшого притягнення винних до відповідальності.

☝️ Нагадаємо, раніше в Донецькій області було зафіксовано подібний випадок: російський військовий відкрив вогонь по цивільному під час спроби евакуації з селища Удачне Покровського району. Тоді також загинув мирний житель, який намагався врятуватися від бойових дій.

Українська прокуратура підкреслює, що умисні вбивства цивільних є воєнними злочинами, за які росія та конкретні виконавці нестимуть відповідальність у міжнародних судах.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"