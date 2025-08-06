Середа, 6 Серпня, 2025
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Окупанти розстріляли цивільного під час евакуації на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти розстріляли цивільного під час евакуації на Донеччині

У селищі Удачне, розташованому в Покровському районі Донецької області, військовослужбовець окупаційної російської армії вбив мирного жителя під час спроби евакуації. Про це у середу, 6 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора.

📢 «В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець ЗС рф з облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї», – зазначили в повідомленні.

☝️ За даними прокуратури, це вже третій задокументований випадок умисного розстрілу мирного населення російськими окупантами на території Донеччини з початку поточного року.

У рамках досудового розслідування факт вбивства цивільного внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В ЄРДР справа за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. (Порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини).

🔎 Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення обставин злочину та осіб, причетних до вбивства.

📊 За офіційною статистикою, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зафіксовано понад 170 тисяч воєнних злочинів, скоєних збройними силами рф. Внаслідок агресії загинуло щонайменше 15 258 мирних громадян, серед яких — 640 дітей.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності колишнього депутата Луганської облради. Зловмисник був пов’язаний з проросійськими партіями та нині очолює окупаційне утворення на тимчасово захопленій території (ТОТ) України.

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