«Мирний план» із 28 пунктів більше не існує – радник ОП

Внаслідок переговорів українських та американських чиновників у Женеві “мирний план” для України зазнав змін. З нього прибрали частину пунктів, а деякі пункти були відкориговані відповідно до пропозицій української сторони. Таким чином, план із 28 пунктів у тому вигляді, в якому його бачили раніше, більше не існує. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олександр Бевз, передає Суспільне.

📢 «Україна обговорила зі США кожен пункт запропонованого плану. Плану із 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Частину пунктів було вилучено, частину – змінено. Жодне зауваження української сторони не залишилося без реакції», – написав Бевз у соцмережах.

За словами радника, остаточні рішення щодо найбільш проблемних питань ухвалюватимуть шостий президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп. Бевз також зауважив, що кількість конспірологічних версій була значно більшою, ніж реальні домовленості.

24 листопада президент США Дональд Трамп прокоментував переговори щодо України, зазначивши: «Можливо, відбувається щось хороше».

Раніше, 23 листопада, Трамп у своїй соцмережі Truth Social висловив претензії до України та Європи на тлі обговорення американського «плану» щодо припинення війни. Він звинуватив Україну в невдячності та Європу – у купівлі російської нафти.

ЗМІ зазначали, що Українська сторона, нібито, наполягала на внесенні змін до кожного пункту плану, а США уважно врахували пропозиції Києва. Тепер документ існує лише у вигляді скоригованого рамкового плану, а остаточні домовленості залишаються питанням подальших консультацій між лідерами обох держав.

Процес мирних переговорів є динамічним і потребує гнучкості від усіх сторін. Спостерігається готовність Києва захищати свої інтереси, а також бажання Вашингтона просувати дипломатичне врегулювання конфлікту. Сторони прагнуть досягти результату, який забезпечить припинення бойових дій та гарантуватиме безпеку України в довгостроковій перспективі.