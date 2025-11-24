Понеділок, 24 Листопада, 2025
Трамп робить прогноз щодо мирних ініціатив у Женеві

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп висловився про можливий великий прогрес у мирних переговорах між Україною і росією. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social у понеділок, 24 листопада.

📢 «Невже справді можливо, що в мирних переговорах між росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися», – зазначив американський лідер, який напередодні звинуватив Україну в «невдячності» за впровадження санкцій проти російського нафтового сектору.

Нагадаємо, 23 листопада в Женеві пройшли переговори між представниками України, країн Європи та США. За підсумками зустрічі Україна та Сполучені Штати підготували оновлений та доопрацьований рамковий документ щодо мирного врегулювання.

Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що встановлений Трампом дедлайн до 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти американську мирну пропозицію, є «гнучким». За його словами, Вашингтон прагне завершити процес якнайшвидше, враховуючи ризики для людських життів.

