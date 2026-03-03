МВФ перерахував Україні перший транш за новою програмою

Україна отримала транш МВФ у розмірі 1,5 млрд доларів у межах нової чотирирічної програми фінансування. Кошти вже зараховані та будуть використані для покриття ключових бюджетних потреб держави. Про надходження повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

📢 «Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування. 1,5 млрд доларів зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності», — написала чиновниця.

☝️ Загальний обсяг нової програми становить 8,1 млрд доларів. Водночас від початку повномасштабної війни Україна вже залучила до державного бюджету 14,9 млрд доларів фінансової допомоги від МВФ.

За словами глави уряду, транш МВФ супроводжується подальшим виконанням погоджених реформ.

📢 «Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», — додала вона.

Нагадаємо, Україна раніше погодилася взяти на себе зобов’язання в межах нової програми розширеного фінансування (EFF) від Міжнародного валютного фонду.

👉 Також раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодився скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом 8,1 млрд доларів.