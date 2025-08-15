Мітинг в Анкориджі зібрав тисячу людей на підтримку України

У п’ятницю, 15 серпня, в американському місті Анкоридж (Аляска) відбувся мітинг на підтримку України, організований ініціативою Stand UP Alaska. Акція приурочена до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. Про це повідомили організатори акції Stand UP Alaska на офіційній сторінці в Facebook.

За даними організаторів, на площу вийшло близько тисячі учасників. Вони тримали українські прапори та плакати з написами: «Аляска з Україною», «Загарбники не мають права голосу за столом», «Слава Україні», «путін не зупиниться в Україні».

Виконавча директорка Stand UP Alaska Ерін Джекскон-Гілл у коментарі Укрінформу наголосила, що мітинги в центрі Анкориджа напередодні та у день саміту матимуть чіткі меседжі як для Дональда Трампа, так і для владіміра путіна, «якого зовсім не чекають на американській землі».

☝️ Сьогодні о 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) представники США та російська диктатура мають розпочати переговори в Анкориджі. Спочатку планується тет-а-тет зустріч за участю перекладачів, а згодом — розширене засідання з делегаціями обох сторін.

📌 Наприкінці саміту очікується спільна пресконференція. У разі досягнення домовленостей до кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч Трампа, путіна та шостого президента України Володимира Зеленського. Якщо ж переговори зазнають невдачі, Трамп заявив про готовність запровадити нові санкції проти росії.

👉 Також відомо, що перед самітом на Алясці генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав діалог між США та росією, двома постійними членами Ради Безпеки, на найвищому рівні.