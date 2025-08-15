П’ятниця, 15 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Мітинг в Анкориджі зібрав тисячу людей на підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
Мітинг в Анкориджі зібрав тисячу людей на підтримку України

У п’ятницю, 15 серпня, в американському місті Анкоридж (Аляска) відбувся мітинг на підтримку України, організований ініціативою Stand UP Alaska. Акція приурочена до запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. Про це повідомили організатори акції Stand UP Alaska на офіційній сторінці в Facebook.

За даними організаторів, на площу вийшло близько тисячі учасників. Вони тримали українські прапори та плакати з написами: «Аляска з Україною», «Загарбники не мають права голосу за столом», «Слава Україні», «путін не зупиниться в Україні».

Виконавча директорка Stand UP Alaska Ерін Джекскон-Гілл у коментарі Укрінформу наголосила, що мітинги в центрі Анкориджа напередодні та у день саміту матимуть чіткі меседжі як для Дональда Трампа, так і для владіміра путіна, «якого зовсім не чекають на американській землі».

☝️ Сьогодні о 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) представники США та російська диктатура мають розпочати переговори в Анкориджі. Спочатку планується тет-а-тет зустріч за участю перекладачів, а згодом — розширене засідання з делегаціями обох сторін.

📌 Наприкінці саміту очікується спільна пресконференція. У разі досягнення домовленостей до кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч Трампа, путіна та шостого президента України Володимира Зеленського. Якщо ж переговори зазнають невдачі, Трамп заявив про готовність запровадити нові санкції проти росії.

👉 Також відомо, що перед самітом на Алясці генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав діалог між США та росією, двома постійними членами Ради Безпеки, на найвищому рівні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генсек ООН: мир в Україні має бути справедливим і стійким

ПОЛІТИКА

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

ПОДІЇ

Чеський режисер привіз трьох прихильників путіна до України для зйомок док. фільму про агресивну війну рф

ПОДІЇ

Трамп залишив у силі ініціативу Байдена щодо контролю чутливих технологій

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку – третина боїв на фронті: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Литва будує трирівневу оборону на кордоні з системами ППО

ПОДІЇ

“Інфільтрація не означає отримати під контроль території”: ОТУ “Донецьк” заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується

ПОДІЇ

У Рівному педіатр приймає дітей ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту – прогноз ISW

ПОДІЇ

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Україна отримає новий транш у 3,056 млрд євро від ЄС

ВАЖЛИВО

Українці мають чудову можливість сплатити штраф ТЦК через Резерв+

СУСПІЛЬСТВО

Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф – ООН

ПОДІЇ

Британія та США скликають зустріч радників з безпеки щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"