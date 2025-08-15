Генсек ООН: мир в Україні має бути справедливим і стійким

Перед самітом на Алясці генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав діалог між США та росією, двома постійними членами Ради Безпеки, на найвищому рівні. Але наголосив на першочерговій потребі припинення війни в Україні. Про це повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Укрінформ.

📢 «Ми не робимо ставок… Ми дійсно вітаємо діалог на найвищому рівні між цими двома постійними членами Ради Безпеки», – зазначив він.

Дюжаррік підкреслив, що позиція ООН щодо російської агресії проти України залишається незмінною.

📢 «Ми хочемо негайного, повного і беззастережного припинення вогню як першого кроку на шляху до встановлення справедливого, стійкого і всеосяжного миру, який підтримуватиме суверенітет України, її територіальну цілісність і незалежність у міжнародно визнаних кордонах – відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і всіх відповідних резолюцій організації», – наголосив він.

☝️ Також речник повідомив, що в ООН уважно стежитимуть за ходом зустрічі лідерів США та росії та її підсумками.

📌 Сьогодні на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора владіміра путіна. Очікується, що вони обговорять можливі шляхи завершення війни в Україні.

У разі успіху переговорів уже до кінця наступного тижня може відбутися тристороння зустріч за участю Трампа, путіна і шостого президента України Володимира Зеленського. Якщо ж перемовини проваляться, Трамп заявив про готовність запровадити проти росії нові санкції.

☝️ Також нагадаємо, що кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні у липні 2025 року досягла місячного максимуму за останні три роки. Кількість жертв за перші сім місяців цього року перевищила аналогічний період торік на 48%. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф зафіксовано загибель 13 883 цивільних людей, 35 548 поранених. Про це повідомляла моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.