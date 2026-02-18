Місія ЮНЕСКО прибула до Києва для оцінки стану об’єктів Всесвітньої спадщини

Моніторингова місія ЮНЕСКО (конкретно — експерти ICOMOS, Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць) прибула до Києва для оцінки стану об’єктів Всесвітньої спадщини: Національного заповідника «Софія Київська» та Києво-Печерської лаври (разом вони внесені до списку як один об’єкт під назвою «Київ: Софійський собор та пов’язані монастирські споруди, Києво-Печерська лавра»). Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Це реактивний моніторинг (reactive monitoring), який проводиться відповідно до рішень Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Об’єкт перебуває на Списку всесвітньої спадщини в небезпеці (List of World Heritage in Danger) з 2023 року через низку загроз, а після повномасштабного вторгнення рф — через воєнні ризики, пошкодження та інші фактори.

Ключові причини та контекст візиту (згідно з офіційними джерелами та рішеннями ЮНЕСКО 2025 року):

Пошкодження від обстрілів : 10 червня 2025 року — російський обстріл пошкодив східний фасад Софійського собору (попередній огляд UNESCO підтвердив пошкодження). Січень 2026 року — удар по Києво-Печерській лаврі (пошкоджено будівлі, зокрема біля Дальніх печер; це перше таке пошкодження з часів Другої світової).

: Інші загрози : хаотична забудова в буферній зоні, невідповідні надбудови, проблеми з реставрацією, вплив війни на збереження історичного ландшафту.

: хаотична забудова в буферній зоні, невідповідні надбудови, проблеми з реставрацією, вплив війни на збереження історичного ландшафту. ЮНЕСКО вимагає від України звіту до 1 лютого 2026 року, оцінку стану та плану заходів (Desired State of Conservation — DSOCR). Саме для цього і прибула місія — оцінити все на місці та допомогти сформувати рекомендації.

Що саме оглянули (згідно з повідомленням КМДА та Департаменту охорони культурної спадщини):

Будівлю на розі вул. Софіївської, 20/21 та вул. Володимирської, 21/20 — щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, внесений до реєстру пам’яток (перевіряють дотримання охоронного статусу).

та — щойно виявлений об’єкт культурної спадщини, внесений до реєстру пам’яток (перевіряють дотримання охоронного статусу). Будівлю на вул. Олеся Гончара, 17/23 — тут за рекомендаціями ЮНЕСКО пропонують демонтувати надбудовані поверхи, щоб повернути висоту до історичних параметрів (це типовий приклад проблеми в буферній зоні).

— тут за рекомендаціями ЮНЕСКО пропонують демонтувати надбудовані поверхи, щоб повернути висоту до історичних параметрів (це типовий приклад проблеми в буферній зоні). Будинок зі зміями та каштанами на вул. Великій Житомирській, 32 — пам’ятка модерну (ар-нуво), наразі в активній фазі реставрації (риштування зняли нещодавно, стан перевіряють).

на — пам’ятка модерну (ар-нуво), наразі в активній фазі реставрації (риштування зняли нещодавно, стан перевіряють). Частково Пейзажну алею — важлива частина історичного ландшафту в буферній зоні.

Значення буферної зони:

📢 «Буферна зона Софії Київської та Києво-Печерської лаври – це простір відповідальності. Це спеціально визначена охоронна територія навколо двох об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що оберігає їх від хаотичної забудови, нав’язливої реклами та інших загроз. Вона зберігає історичний ландшафт серця Києва – від Хрещатика й Майдану до Андріївського узвозу, Володимирської гірки, дніпровських схилів і Парку Слави. Завдяки статусу обʼєктів світової спадщини ці святині мають міжнародний захист від руйнівних втручань. Це не лише надбання України – це частина спадщини всього цивілізованого світу, яка особливо потребує посиленої уваги під час війни», – зазначила директорка Департаменту Марина Соловйова.

Додатково:

Окремо ГУР України оприлюднило дані про причетних до незаконного захоплення Кам’яної Могили (інший об’єкт потенційної спадщини) та викрадення експонатів у Криму під виглядом «тимчасових експозицій» у Херсонесі Таврійському.

(інший об’єкт потенційної спадщини) та викрадення експонатів у Криму під виглядом «тимчасових експозицій» у Херсонесі Таврійському. Командування Чорноморського флоту рф звинувачують в організації ударів по цивільних об’єктах, включно з культурною спадщиною.

Місія триває, її висновки стануть основою для подальших рішень ЮНЕСКО на сесії Комітету. Це важливий крок для фіксації воєнних злочинів проти спадщини та планування відновлення.

👉 Також нагадаємо, що пошкодження Софії Київської під час масованої нічної атаки росії на Київ спричинило різку реакцію Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій.