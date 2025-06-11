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Рада церков назвала росію варварами після удару по Софії Київській

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада церков назвала росію варварами після удару по Софії Київській

Пошкодження Софії Київської під час масованої нічної атаки росії на Київ спричинило різку реакцію Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. У своїй заяві від 10 червня церковні лідери наголосили, що дії рф є проявом варварства і святотатства.

☝️ У заяві йдеться про унікальність Софії Київської як найдавнішого християнського храму Руси-України, збудованого ще в XI столітті. Будівництво почалося за часів Володимира Великого, хрестителя Русі.

📢 «На стінах собору збереглася мозаїка Богородиці-Оранти, яка молиться. А також фрески, що зображають історичні моменти середньовічної Європи. Включаючи образи доньок Ярослава Мудрого – дружин європейських монархів», — нагадали в Раді церков.

Софія Київська внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і вистояла впродовж століть, включно з монголо-татарською навалою XIII сторіччя, спробами знищення за Сталіна та Другою світовою війною.

📢 «Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І тільки сучасні варвари з росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала», — йдеться у документі.

Також Рада церков нагадала про масштаби релігійних втрат від початку повномасштабної агресії рф:

📌 знищено або пошкоджено 670 храмів та молитовних будівель, вбито 60 священнослужителів різних конфесій.
📌 Багатьох пасторів і священників було незаконно заарештовано й утримувано у російському полоні.

Українські релігійні лідери звернулись до міжнародної спільноти з закликом зупинити релігійне варварство росії.

📢 «Цивілізований світ має вжити всіх можливих заходів, щоби зупинити варварство, яке творить росія, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів за їхні переконання і віру», — закликали глави конфесій.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські війська здійснили масований удар по Україні, випустивши 7 ракет і 315 дронів. Київ став головною ціллю — сили ППО збили всі ракети й 277 безпілотників. Унаслідок обстрілу в столиці загинула жінка, а серед пошкоджених об’єктів — Софія Київська.

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