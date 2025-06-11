Рада церков назвала росію варварами після удару по Софії Київській

Пошкодження Софії Київської під час масованої нічної атаки росії на Київ спричинило різку реакцію Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. У своїй заяві від 10 червня церковні лідери наголосили, що дії рф є проявом варварства і святотатства.

☝️ У заяві йдеться про унікальність Софії Київської як найдавнішого християнського храму Руси-України, збудованого ще в XI столітті. Будівництво почалося за часів Володимира Великого, хрестителя Русі.

📢 «На стінах собору збереглася мозаїка Богородиці-Оранти, яка молиться. А також фрески, що зображають історичні моменти середньовічної Європи. Включаючи образи доньок Ярослава Мудрого – дружин європейських монархів», — нагадали в Раді церков.

Софія Київська внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і вистояла впродовж століть, включно з монголо-татарською навалою XIII сторіччя, спробами знищення за Сталіна та Другою світовою війною.

📢 «Храм уцілів у XIII столітті під час монголо-татарської навали, а за Йосипа Сталіна його хотіли знести. Крім цього, собор пройшов через Другу світову війну і залишився цілим і неушкодженим. І тільки сучасні варвари з росії, які не мають нічого святого, завдали удару, через який Софія Київська сьогодні постраждала», — йдеться у документі.

Також Рада церков нагадала про масштаби релігійних втрат від початку повномасштабної агресії рф:

📌 знищено або пошкоджено 670 храмів та молитовних будівель, вбито 60 священнослужителів різних конфесій.

📌 Багатьох пасторів і священників було незаконно заарештовано й утримувано у російському полоні.

Українські релігійні лідери звернулись до міжнародної спільноти з закликом зупинити релігійне варварство росії.

📢 «Цивілізований світ має вжити всіх можливих заходів, щоби зупинити варварство, яке творить росія, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святинях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів за їхні переконання і віру», — закликали глави конфесій.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські війська здійснили масований удар по Україні, випустивши 7 ракет і 315 дронів. Київ став головною ціллю — сили ППО збили всі ракети й 277 безпілотників. Унаслідок обстрілу в столиці загинула жінка, а серед пошкоджених об’єктів — Софія Київська.