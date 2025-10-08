П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Microsoft блокує способи встановлення Windows 11 без інтернету та акаунта

Microsoft блокує способи встановлення Windows 11 без інтернету та акаунта

Microsoft розпочала активну боротьбу з методами, які дозволяли встановити Windows 11 без інтернету та без створення облікового запису Microsoft, повідомляє The Verge. У новій тестовій збірці компанія підтвердила, що видаляє всі відомі способи створення локального акаунта під час первинного налаштування системи.

У корпорації пояснюють, що користувачі, які обходили вхід через Microsoft Account, завершували початкове налаштування системи з неповною конфігурацією пристрою. Саме тому у майбутніх версіях Windows 11 процес інсталяції стане повністю залежним від наявності інтернет-з’єднання та обов’язкового входу в акаунт.

📢 «Через обхід входу в Microsoft користувачі завершували початкове налаштування системи із неповністю сконфігурованим пристроєм, тому надалі це стане неможливим», – пояснили в компанії.

Ще на початку 2024 року Microsoft закрила один із найпопулярніших обхідних кодів — «bypassnro». Він дозволяв пропустити вхід у Microsoft Account під час інсталяції. Тепер заблоковано й іншу команду — «start ms-cxh:localonly», яка до останнього часу дозволяла створювати локальний обліковий запис. Після останніх оновлень вона лише перезапускає процес початкового налаштування без обходу вимоги авторизації.

Такі обхідні методи користувалися великою популярністю серед власників Windows 11 Pro та Home, адже давали змогу уникнути входу через Microsoft і пов’язаних із цим сервісів. Для багатьох користувачів це було способом залишатися поза екосистемою Microsoft, де значна частина функцій інтегрована у хмарні сервіси компанії.

☝️Водночас корпорація аргументує свої дії прагненням до єдиного стандарту безпеки і налаштування пристроїв, наголошуючи, що вхід у Microsoft Account забезпечує синхронізацію, оновлення та захист даних.

👉 Нагадаємо, нещодавно Microsoft підтвердила, що продовжить підтримку Windows 10 ще на один рік. В компанії прагнуть дати користувачам більше часу для переходу на нову версію операційної системи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

