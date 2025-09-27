Субота, 27 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИТЕХНОЛОГІЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

Денис Молотов
Денис Молотов
Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

Microsoft повідомила, що користувачі Windows 10 у США та Європі зможуть безкоштовно продовжити отримувати оновлення безпеки ще протягом року. Це рішення було оголошене лише за кілька днів до завершення терміну переходу на Windows 11, інформує TechXplore.

☝️ Підтримка Windows 10 офіційно завершується 14 жовтня, що вже викликало хвилю критики від організацій із захисту прав споживачів та занепокоєння серед користувачів. Багато хто побоювався, що доведеться купувати нові комп’ютери, адже пристрої без оновлень залишаються вразливими до кібератак.

У компанії пояснили, що:
  • користувачі в Європі отримають ще рік безкоштовних оновлень, якщо увійдуть у систему з обліковим записом Microsoft;
  • у США опція передбачає завантаження профілю Windows 10 у хмарний сервіс, після чого оновлення також будуть доступні.

Раніше Microsoft пропонувала річне продовження підтримки за $30 для тих, чиї ПК не сумісні з Windows 11. Тепер для американських користувачів доступні три варіанти:

  • безкоштовне продовження з хмарним збереженням профілю;
  • платна підписка за $30;
  • використання 1000 балів Microsoft Rewards.

У Європі ж на поступки корпорацію підштовхнули громадські ініціативи. Французька організація HOP вимагала безкоштовних оновлень щонайменше до 2030 року. А німецька Verbraucherzentrale ще в травні застерігала, що політика Microsoft «обмежує свободу вибору і викликає занепокоєння серед користувачів».

За даними Consumer Reports, у серпні близько 650 мільйонів людей у світі продовжували користуватися Windows 10.

📌 Раніше повідомлялося, що Windows 11 отримала захист від атак квантових комп’ютерів.

📌 З понеділка, 5 травня 2025 року, популярний месенджер Skype офіційно припинив своє існування.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті за добу відбулося 186 бойових зіткнень: Генштаб ЗСУ оприлюднив карти

ВІЙНА

У столиці Норвегії помітили дрони над військовою фортецею

ПОДІЇ

ГУР України знищив три вертольоти Мі-8 та російський радар у Криму

ВАЖЛИВО

Діти з Нижньодуванської громади відпочили в Україні та за кордоном

ЛУГАНЩИНА

У Сіверськодонецькій громаді ще 21 людині надали кошти на лікування

ЛУГАНЩИНА

Айдарська СВА оздоровила понад пів сотні дітей з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Результати роботи СБУ на Луганщині: десятки ударів і сотні уражених ворогів

ЛУГАНЩИНА

У Данії закривали аеропорт через дрони в повітряному просторі

ПОДІЇ

ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 у Калузькій області

ВАЖЛИВО

На Покровський напрямок припала понад третина зі 98 боїв – Генштаб

ВІЙНА

росіяни атакували енергетичні об’єкти дронами: знеструмлення у кількох областях

ВІЙНА

Фейк: У Франції «зникли» 46 мільярдів заморожених російських активів

СТОПФЕЙК

На росії у Новоросійську пролунали вибухи після атаки безпілотників

ВАЖЛИВО

Макрон оголосив про визнання Палестини на Генасамблеї ООН

ВАЖЛИВО

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"