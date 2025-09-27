Завершення підтримки Windows 10 перенесено на ще рік

Microsoft повідомила, що користувачі Windows 10 у США та Європі зможуть безкоштовно продовжити отримувати оновлення безпеки ще протягом року. Це рішення було оголошене лише за кілька днів до завершення терміну переходу на Windows 11, інформує TechXplore.

☝️ Підтримка Windows 10 офіційно завершується 14 жовтня, що вже викликало хвилю критики від організацій із захисту прав споживачів та занепокоєння серед користувачів. Багато хто побоювався, що доведеться купувати нові комп’ютери, адже пристрої без оновлень залишаються вразливими до кібератак.

У компанії пояснили, що:

користувачі в Європі отримають ще рік безкоштовних оновлень, якщо увійдуть у систему з обліковим записом Microsoft;

отримають ще рік безкоштовних оновлень, якщо увійдуть у систему з обліковим записом Microsoft; у США опція передбачає завантаження профілю Windows 10 у хмарний сервіс, після чого оновлення також будуть доступні.

Раніше Microsoft пропонувала річне продовження підтримки за $30 для тих, чиї ПК не сумісні з Windows 11. Тепер для американських користувачів доступні три варіанти:

безкоштовне продовження з хмарним збереженням профілю;

платна підписка за $30;

використання 1000 балів Microsoft Rewards.

У Європі ж на поступки корпорацію підштовхнули громадські ініціативи. Французька організація HOP вимагала безкоштовних оновлень щонайменше до 2030 року. А німецька Verbraucherzentrale ще в травні застерігала, що політика Microsoft «обмежує свободу вибору і викликає занепокоєння серед користувачів».

За даними Consumer Reports, у серпні близько 650 мільйонів людей у світі продовжували користуватися Windows 10.

📌 Раніше повідомлялося, що Windows 11 отримала захист від атак квантових комп’ютерів.

📌 З понеділка, 5 травня 2025 року, популярний месенджер Skype офіційно припинив своє існування.