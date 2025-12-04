Четвер, 4 Грудня, 2025
Мерц особисто переконує Брюссель у необхідності «репараційної позики» для України

Денис Молотов
Мерц особисто переконує Брюссель у необхідності «репараційної позики» для України
Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирушає до Брюсселя, щоб спробувати особисто переконати бельгійську владу підтримати масштабний план Євросоюзу щодо створення «репараційної позики» для України на суму 165 млрд євро. Про це інформує американське видання Politico.

📌 Мерц скасував раніше заплановану поїздку до Осло, аби взяти участь у ключових переговорах між прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Дискусії стосуються фінансового інструменту, який має бути сформований за рахунок доходів від російських державних активів, заморожених у країнах ЄС.

☝️ Йдеться про «репараційну позику». Значна частина ресурсів для неї може бути отримана за допомогою системи депозитарію Euroclear, що працює саме на території Бельгії. Саме тому позиція Брюсселя є визначальною.

Бельгійський прем’єр Барт де Вевер раніше висловлював занепокоєння щодо низки ризиків, які може спричинити запуск такого механізму. Серед них:

  • юридичні ризики, зокрема можливість позовів з боку кремля на підставі двостороннього інвестиційного договору між Бельгією та СРСР 1989 року;
  • фінансові ризики, пов’язані з вимогою, щоб інші інституції ЄС, які утримують активи рф, надали такі ж гарантії, як Euroclear;
  • «воєнні» ризики, включно з потенційною реакцією москви.

Де Вевер також натякав, що до Бельгії нібито вже надходили погрози від представників російської влади через можливе спрямування доходів від активів рф на потреби України.

На тлі заяв бельгійського прем’єра «відгукнувся» заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв. Він знову почав озвучувати погрози на адресу Європи. За його словами, якщо ЄС ухвалить рішення про направлення заморожених російських активів на «репараційний кредит» Україні, москва нібито може вважати це «законним приводом для оголошення війни».

👉 Також нагадаємо, що російський топбанкір Андрій Костін заявив, що москва працює над підготовкою заходів у відповідь, якщо заморожені активи росії будуть використані для репарацій чи фінансової підтримки України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ