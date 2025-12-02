росія готова судитися десятиліттями через заморожені свої активи

Російський топбанкір Андрій Костін заявив, що москва працює над підготовкою заходів у відповідь, якщо заморожені активи росії будуть використані для репарацій чи фінансової підтримки України. Про це повідомляє Reuters у понеділок, 1 грудня.

📢 «Що стосується конфіскації наших грошей, то в кінцевому підсумку ми зможемо обійтися без них. Єдина проблема полягає в тому, що ці гроші можуть бути використані для війни, а не для миру», — заявив Костін напередодні візиту до москви спецпосланця США Стіва Віткоффа.

За словами банкіра, росія здатна ініціювати довготривалі судові процеси, які можуть тривати до пів століття. При цьому він висловив переконання, що Європа нібито прагне вести війни «не лише чужими силами, але й чужими фінансами», назвавши такі дії безпідставними.

☝️ У відповідь москва може вдатися до конфіскації активів європейських інвесторів, що залишилися на території рф. Костін припустив, що після завершення війни судові розгляди можуть затягнутися на багато десятиліть.

Він також запропонував активізувати судові процеси проти Європейського Союзу, Бельгії та центрального депозитарію Euroclear. Зокрема, в російських та міжнародних юрисдикціях, а також розглянути можливість подачі скарги до суду Організації Об’єднаних Націй.

У матеріалі Reuters нагадується, що раніше Костін підтримував ідею розподілу суверенних активів росії в межах можливого мирного врегулювання. У початковому варіанті плану, який отримав попереднє схвалення США, передбачалося направити приблизно 100 млрд доларів заморожених російських коштів на відбудову України. А решту — до спільного американо-російського фонду.

Банкір також заявляв про необхідність пошуку компромісів і висловлював готовність росії до переговорів. Він зазначив, що домовленості так чи інакше є неминучими, а тому варто прагнути до двостороннього формату співпраці.

Нагадаємо, що остання редакція “американського мирного плану”, начебто, стала коротшою. За даними Financial Times, кількість пунктів скоротили з 28 до 19. Але пізніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що напрацьовано 20 пунктів так званого «плану миру».

Раніше також повідомлялося, що питання територій, які є ключовими у мирному процесі, ймовірно розглядатимуться під час зустрічі шостого президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа.