Порушення у ТЦК: Комісія заслухала резонансні справи

Відбулося чергове засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради щодо розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Telegram у п’ятницю, 27 березня.

Серед запрошених на ТСК були присутні:

колишній політвʼязень кремля Володимир Балух , якого затримали і побили, за його словами, в Шевченківському ТЦК м. Києва;

, якого затримали і побили, за його словами, в Шевченківському ТЦК м. Києва; адвокат Сергій Костира та його помічниця Олександра Міщанін , на яких, відповідно до їх заяв, напали службовці ТЦК під час здійснення адвокатської діяльності;

та його помічниця , на яких, відповідно до їх заяв, напали службовці ТЦК під час здійснення адвокатської діяльності; керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Артем Новов.

⚠️ Свідчення Балуха

Колишній політв’язень кремля Володимир Балух заявив про побиття у Шевченківському ТЦК Києва. За його словами, інцидент має ознаки політичного замовлення, яке було зроблено руками ТЦК.

📢 «Це дуже подібно до російської в’язниці», — описав Балух приміщення, де його утримували.

Він також повідомив, що його закували в кайданки, побили та утримували в ТЦК протягом 21 години, попри наявність інвалідності II групи.

⚖️ Реакція прокуратури

Керівник Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону Артем Новов заявив, що буде застосовано заходи прокурорського реагування для з’ясування обставин інциденту з побиттям Балуха.

Прокурор також повідомив, що наразі відкрито близько 20 кримінальних проваджень щодо незаконного позбавлення волі у ТЦК. Крім того, чотирьом представникам ТЦК Києва оголошено підозри у вчиненні насильницьких дій проти мобілізованих.

📄 Напад на адвокатів

Адвокат Сергій Костира повідомив, що справа щодо нападу на нього та його помічницю Олександру Міщанін була кваліфікована як нанесення легких тілесних ушкоджень, а не перешкоджання адвокатській діяльності. Він також зазначив, що 3 червня 2026 року спливає термін розслідування у цій справі.

У відповідь ТСК звернулася до прокуратури з вимогою надати у 10-денний термін звіт про проведені процесуальні дії.

✅ Комісія також розглянула обставини смерті Романа Сопіна. За словами прокурора, розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 115 КК України. Усі військові, яких допитали, заперечують застосування фізичного насильства. Їхні покази перевіряли на поліграфі, який, за словами слідства, підтвердив ці свідчення. Згідно з наданою інформацією, під час шикування Сопіну стало зле, після чого він впав.

Олексій Гончаренко також повідомив, що наступне засідання ТСК попередньо заплановане на 6 квітня.

