Субота, 29 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

Денис Молотов
Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

З 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада окупаційні російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Атака включала ударні безпілотники та ракети повітряного і наземного базування; основний напрямок — Київська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📢 Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили і супроводили загалом 632 засоби повітряного нападу. Це були 36 ракет і 596 дронів різних типів. Серед зафіксованих — ударні дрони типу «Shahed» і «Гербера», що діяли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з Криму біля Гвардійського. Близько 350 апаратів мали конструкцію саме ударних БпЛА типу «Shahed».

📌 Окремо зафіксовано пуски інших ракетних засобів:
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску — Рязанська обл.);
  • 23 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» (з районів Ростовської обл.);
  • 4 балістичні ракети «Іскандер-M» (з Брянської та Ростовської обл.);
  • 4 керовані авіарокети Х-59/69 (з Курської обл.).

☝️ Сили ППО, зенітні ракетні підрозділи та авіація, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи (МВГ) відбивали напад.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 577 повітряних цілей: 558 дронів Shahed/Gerbera та інших типів; 1 «Кинджал»; 12 крилатих Х-101/«Іскандер-К»; 4 «Іскандер-M»; 2 керовані Х-59/69.

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів Зафіксовано влучення ракет і 35 ударних БпЛА по 22 локаціях. Уламки збитих апаратів впали на 17 локаціях. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичні мережі, що спричинило масштабні знеструмлення у Києві та області.

📌 Енергетичні служби, рятувальники та аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків: розбирають завали, гасять пожежі та відновлюють життєзабезпечення населених пунктів. Сили оборони продовжують операції протиповітряної оборони та моніторять ситуацію.

👉 Також нагадаємо, що після чергової масштабної повітряної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, оприлюдненою 29 листопада, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів, а в Київській області — приблизно 100 тисяч.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

ПОЛІТИКА

Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

Через атаку рф Польща приводила ППО у повну бойову готовність

ВІЙНА

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

ПОДІЇ

Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

ВАЖЛИВО

98 російських ударних БпЛА атакували Україну

ВІЙНА

Леонід Федун «тихо позбувся» своїх активів російського Лукойлу

ПОЛІТИКА

Обстріл Білої Церкви: загиблі та поранені після нічної атаки рф

ВІЙНА

Критика та спільна заява ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фінляндія долучається до «морської коаліції»

ВАЖЛИВО

Україна, Німеччина і Фінляндія скоординували позиції на переговорах

ПОЛІТИКА

Лідери «коаліції охочих» узгодили спільні кроки для України

ВАЖЛИВО

Україна погодила з МВФ нову програму на 8,2 млрд доларів

ВАЖЛИВО

Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ