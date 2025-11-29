Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

З 18:00 28 листопада до ранку 29 листопада окупаційні російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Атака включала ударні безпілотники та ракети повітряного і наземного базування; основний напрямок — Київська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📢 Радіотехнічні війська Повітряних сил виявили і супроводили загалом 632 засоби повітряного нападу. Це були 36 ракет і 596 дронів різних типів. Серед зафіксованих — ударні дрони типу «Shahed» і «Гербера», що діяли з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з Криму біля Гвардійського. Близько 350 апаратів мали конструкцію саме ударних БпЛА типу «Shahed».

📌 Окремо зафіксовано пуски інших ракетних засобів:

5 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску — Рязанська обл.);

(район пуску — Рязанська обл.); 23 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К» (з районів Ростовської обл.);

(з районів Ростовської обл.); 4 балістичні ракети «Іскандер-M » (з Брянської та Ростовської обл.);

(з Брянської та Ростовської обл.); 4 керовані авіарокети Х-59/69 (з Курської обл.).

☝️ Сили ППО, зенітні ракетні підрозділи та авіація, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і мобільні вогневі групи (МВГ) відбивали напад.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 577 повітряних цілей: 558 дронів Shahed/Gerbera та інших типів; 1 «Кинджал»; 12 крилатих Х-101/«Іскандер-К»; 4 «Іскандер-M»; 2 керовані Х-59/69.

Зафіксовано влучення ракет і 35 ударних БпЛА по 22 локаціях. Уламки збитих апаратів впали на 17 локаціях. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичні мережі, що спричинило масштабні знеструмлення у Києві та області.

📌 Енергетичні служби, рятувальники та аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків: розбирають завали, гасять пожежі та відновлюють життєзабезпечення населених пунктів. Сили оборони продовжують операції протиповітряної оборони та моніторять ситуацію.

👉 Також нагадаємо, що після чергової масштабної повітряної російської атаки українська столиця та прилеглі райони зазнали серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури. За інформацією Міністерства енергетики України, оприлюдненою 29 листопада, у Києві залишаються знеструмленими близько 500 тисяч споживачів, а в Київській області — приблизно 100 тисяч.