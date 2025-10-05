Масований обстріл Львова: частина міста без світла

Унаслідок масованого обстрілу Львова в ніч проти неділі, 5 жовтня, частина міста залишилася без електроенергії. Як повідомив міський голова Андрій Садовий у Telegram, через удари рф спостерігаються серйозні перебої в енергетиці та з транспортом.

📢 «Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі», — написав мер.

За словами Садового, через масований обстріл Львова громадський транспорт тимчасово не виїжджав на маршрути. У місті тривають роботи аварійних служб, які ліквідовують наслідки ракетних ударів і відновлюють енергопостачання.

☝️ Попередньо повідомляється, що у Львові сталося кілька загорянь після ворожих обстрілів. Поки офіційно не підтверджено наявність небезпечних викидів у повітря, однак мешканців закликали не виходити з дому без потреби, зачинити вікна та залишатися в безпечних місцях.

О 9:08 ранку Садовий повідомив про завершення повітряної тривоги.

📢 «У Львові відбій повітряної тривоги. Всі служби працюють на місцях. Громадський транспорт починає виходити на рейс. Можливі незначні затримки. Їдемо, щоб оцінити і зрозуміти біду, яку нанесла нам сьогодні країна-гній. Дякуємо ППО за роботу! За таких умов зробили надможливе. Це була дуже важка ніч. Тримаймося!», — зазначив міський голова.

Після відбою тривоги влада закликала мешканців не поспішати виходити на вулицю, адже фахівці ще перевіряють місця вибухів та оцінюють масштаби руйнувань.

Масований обстріл Львова став частиною ширшої нічної атаки рф на українські міста. Вибухи пролунали також у Коломиї (Івано-Франківська область) і Запоріжжі. За офіційними даними, у Запоріжжі зафіксовано близько десяти прильотів, унаслідок яких загинула одна людина, ще дев’ять дістали поранення. Без електропостачання залишилися понад 67 тисяч абонентів.

Енергетики та комунальні служби Львова працюють над відновленням інфраструктури.