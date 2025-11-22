Субота, 22 Листопада, 2025
Масована атака: рф запустила 104 ударні БпЛА та ракету

Масована атака: рф запустила 104 ударні БпЛА та ракету

У ніч на 22 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши 104 ударні БпЛА типу «Shahed», «Гербера», інші модифікації дронів. А також одну балістичну ракету “Іскандер-М”, запущену з тимчасово окупованої території АР Крим. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

📢 За даними військових, ворог розпочав удар ще з 19:00 21 листопада. З різних напрямків — Орел, Брянськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди в Криму та окупованого Донецька — було випущено 104 ударні безпілотники. Близько 65 із них становили «шахеди». Паралельно окупанти атакували однією балістичною ракетою комплексу «Іскандер-М».

Сили оборони задіяли авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), мобільні вогневі групи (МВГ) та системи безпілотних апаратів, відбиваючи масовану атаку упродовж ночі.

💥 Станом на 09:00, за попередньою інформацією, українська ППО збила або подавила 89 ворожих БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та дронів інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.

Масована атака: рф запустила 104 ударні БпЛА та ракету ☝️ Водночас зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на шести локаціях, а також ураження однієї точки балістичною ракетою. Окремі ворожі безпілотники на ранок ще перебували у повітряному просторі.

📢 «Дотримуйтесь правил безпеки!» — наголосили Повітряні сили, закликавши громадян реагувати на повітряні тривоги та не нехтувати укриттями.

👉 Нагадаємо, в ніч на середу українські пілоти винищувачів F-16 та Mirage-2000 збили щонайменше десять російських крилатих ракет.

Також раніше стало відомо, що у Тернополі рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла — жінки та двох дітей.

e-mail: admin@irtafax.com

