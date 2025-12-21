Масована атака рф по інфраструктурі півдня Одещини

Російська армія вчергове здійснила атаку на Одещину, завдавши ударів по об’єктах транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні області. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у Telegram.

📢 «Минулої доби росія знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону», — написав очільник ОВА.

За його словами, внаслідок ворожих ударів виникли пожежі та зафіксовано пошкодження майна. Водночас за попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед мирного населення.

☝️ Про масштабність російських обстрілів повідомив також шостий президент України Володимир Зеленський. У своєму Telegram-каналі він зазначив, що лише протягом тижня росія застосувала по Україні близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та дев’ять ракет різних типів.

📢 «Особливо постраждала Одещина та наш південь. Наші служби продовжують роботу, щоб повернути нормальність життя в регіони», — наголосив глава держави.

👉 Нагадаємо, у п’ятницю, 19 грудня, російські війська масовано атакували міст у Маяках Одеської області. Після обстрілу переправу тимчасово закрили, а рух автотрасою Одеса — Рені було призупинено.

➡️ Також відомо, що “Укрзалізниця” відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року.