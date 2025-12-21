Неділя, 21 Грудня, 2025
Відновлено рух поїздів Одеса – Кишинів уперше з 2022 року

Денис Молотов
Відновлено рух поїздів Одеса – Кишинів уперше з 2022 року
Фото: Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Укрзалізниця відновила рух поїздів між Одесою та Кишиневом уперше з 2022 року. Про це в суботу, 20 грудня, повідомила пресслужба компанії.

📢 За даними УЗ, попит на поїзди Одеса-Кишинів виявився надзвичайно високим: 60% квитків було продано вже у перші три години після відкриття продажу.

Станом на сьогодні заповненість рейсів становить:
61% — з Одеси;
93% — з Києва.

В Укрзалізниці зазначили, що продаж квитків з Одеси відкрито на щоденній основі.

☝️ У зв’язку з високим попитом компанія ухвалила рішення призначити додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.

📢 «Вже сьогодні протягом дня квитки надійдуть у продаж на дати, починаючи з 20.12. Це стало оперативною реакцією Укрзалізниці на ускладнення перетину молдовського кордону іншими видами транспорту. Укрзалізниця продовжує моніторити ситуацію та збільшуватиме місткість своїх сполучень із Кишиневом у разі потреби, щоби усі мешканці обох країн могли вільно пересуватися між Молдовою та Україною», — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині частково відновили транспортне сполучення через Дністер.

