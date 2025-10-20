Атака на Дніпропетровщину: загорівся супермаркет АТБ і п’ятиповерхівка

У ніч на 20 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Дніпропетровщину, під ударом опинився Синельниківський район. Внаслідок обстрілів спалахнули супермаркет АТБ та п’ятиповерховий житловий будинок, повідомляють місцеві пабліки та рятувальники ДСНС.

💥 У регіоні зафіксовано серію вибухів, після яких виникло кілька пожеж. Один з осередків займання — супермаркет мережі АТБ у Покровському. У соцмережах поширюють відео з місця події, де видно масштаби полум’я та руйнувань.

За попередньою інформацією, крім магазину, ушкоджень зазнав багатоквартирний будинок, де також спалахнула пожежа. Повідомлялося, що деякі мешканці могли залишитися у заблокованих квартирах.

🚒 На місці працюють рятувальники ДСНС, які проводять пошуково-рятувальні роботи та ліквідацію пожежі.

У ДСНС підтвердили факт нічної атаки:

📢 «Вночі ворог спрямовував дрони-камікадзе та артилерію по двох районах області. У Нікопольському районі пошкоджено 4 приватні житлові будинки, 6 господарських споруд та лінію електропередач. У Синельниківському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку. Вогонь також охопив магазини. Пошкоджено будинок культури. Всі пожежі оперативно ліквідували. Ніхто не постраждав».

🔥 За уточненнями, пожежі вдалося швидко загасити, а жертв і поранених немає.

1 з 4

☝️ Тієї ж ночі на Одещині було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичної зброї та ворожих безпілотників. Місцеві мешканці повідомляли про гучні вибухи.

📆 Нагадаємо, що в ніч проти 19 жовтня російська армія також завдала удару по Дніпропетровщині. Тоді в місті Шахтарське поранення отримали 11 людей, пошкоджено 14 багатоповерхівок, магазин і 30 автомобілів. Удень ворожі дрони атакували ще чотири райони області, пошкодивши інфраструктуру, без постраждалих.

👉 Також раніше окупаційні російські війська вперше атакували місто Лозова на Харківщині авіабомбою нової модифікації УМПБ-5Р, випущеною з тимчасово окупованої території.