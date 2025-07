Маск проти Трампа: обіцяє створити нову політичну партію

Ілон Маск в черговий раз різко висловився щодо бюджетної політики Дональда Трампа, пригрозивши створенням власної політичної сили — America Party. Відповідні заяви мільярдер опублікував у своєму акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter).

🔻 Маск розкритикував законопроєкт про податки і державні витрати, запропонований адміністрацією Трампа, та закликав Конгрес не голосувати за нього.

📢 «Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі», — написав Маск.

🔺 У наступному дописі він попередив, що у випадку ухвалення «божевільного законопроєкту про витрати», має намір створити нову партію під назвою America Party.

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.

Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2025