Вівторок, 1 Липня, 2025
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Маск проти Трампа: обіцяє створити нову політичну партію

Денис Молотов
Денис Молотов
Маск проти Трампа: обіцяє створити нову політичну партію

Ілон Маск в черговий раз різко висловився щодо бюджетної політики Дональда Трампа, пригрозивши створенням власної політичної сили — America Party. Відповідні заяви мільярдер опублікував у своєму акаунті в соцмережі Х (колишній Twitter).

🔻 Маск розкритикував законопроєкт про податки і державні витрати, запропонований адміністрацією Трампа, та закликав Конгрес не голосувати за нього.

📢 «Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року – якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі», — написав Маск.

🔺 У наступному дописі він попередив, що у випадку ухвалення «божевільного законопроєкту про витрати», має намір створити нову партію під назвою America Party.

☝️ Це вже не перша публічна атака Ілона Маска на економічну політику чинного президента. Раніше він назвав податкові ініціативи Трампа «деструктивними» та такими, що загрожують фінансовій стабільності США.

Крім того, Маск заявляв, що його особиста підтримка була вирішальною під час виборчої кампанії Трампа, і без неї той нібито програв би. У попередніх інтерв’ю мільярдер також висловлював симпатії до ідеї оголошення імпічменту Дональду Трампу.

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