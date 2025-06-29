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Маск попередив: план Трампа знищить мільйони робочих місць

Денис Молотов
Денис Молотов
Маск попередив: план Трампа знищить мільйони робочих місць

Американський мільярдер Ілон Маск виступив із різкою критикою податкового плану 47-го президента США Дональда Трампа, запропонованого у новому законопроєкті Сенату США. Про це повідомила The Guardian у неділю, 29 червня.

📢 «Цей законопроєкт знищить мільйони робочих місць в Америці й завдасть величезної стратегічної шкоди нашій країні! Він дає подачки галузям минулого, водночас завдаючи серйозної шкоди галузям майбутнього», — написав Маск у своїй соцмережі Х (колишній Twitter).

☝️ На його думку, ухвалення цього документа стане «політичним самогубством» для Республіканської партії.

У своїй заяві Маск неодноразово називав план «абсурдним», «деструктивним» та «абсолютно божевільним», натякаючи на можливі катастрофічні економічні наслідки для США.

Конфлікт між Маском і Трампом загострився після того, як бізнесмен різко засудив проєкт скорочення держвидатків, назвавши його «огидним» і неприйнятним для економіки.

Маск також стверджував, що Трамп не виграв би вибори без його підтримки, і відкрито висловлював ідею імпічменту для експрезидента.

📉 Крім того, мільярдер звинувачував Трампа у зв’язках із Джеффрі Епштейном, якого підозрювали у сексуальних злочинах за участю неповнолітніх.

📢 Згодом Ілон Маск частково відкликав свої слова: «Я дещо перегнув. Шкодую про частину сказаного».

👉 Також нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Білому домі в середині квітня начебто сталася бійка між мільярдером Ілоном Маском та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

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