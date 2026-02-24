Маніпуляція: Україна заявила про бойкот Паралімпіади

Твердження про «бойкот Україною Паралімпіади» є маніпуляцією. Україна не відмовляється від участі у змаганнях. Йдеться виключно про бойкот церемонії відкриття як політичний жест протесту.

Деякі сайти і Telegram-канали поширюють повідомлення про те, що Україна нібито збирається бойкотувати зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Італії та що українська збірна не має наміру брати участь у змаганнях. У публікаціях стверджується, що таке рішення ухвалено через допуск російських і білоруських спортсменів до участі під національними прапорами.

Скриншот – 365news.biz

Ці повідомлення спотворюють реальну позицію України.

Україна не бойкотує Паралімпіаду-2026. Українська збірна візьме участь у зимових паралімпійських іграх. Йдеться виключно про бойкот церемонії відкриття Ігор як форму протесту проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) допустити російських і білоруських спортсменів до участі з використанням національної символіки.

Національний паралімпійський комітет України оголосив про бойкот саме церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, яка відбудеться 6 березня у Вероні. У заяві НПК України сказано: «Паралімпійська збірна України та Національний паралімпійський комітет України бойкотують церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор… і вимагають, щоб український прапор не використовувався під час церемонії відкриття».

У тій же заяві підкреслюється: «Звертаємо увагу, що ні Росія, ні Білорусь не пройшли кваліфікаційний процес, щоб отримати ліцензії на участь у Паралімпіаді в Мілано-Кортіна…. Багато країн світу зверталися за отриманням додаткових слотів на участь своїх молодих спортсменів і для початку розвитку зимових паралімпійських видів спорту в своїх країнах, але всупереч регламенту розподілу цих слотів МПК (Міжнародний паралімпійський комітет – прим. ред) прийняв рішення виділити найбільшу кількість слотів саме Росії».

Отже, йдеться про протест проти процедури допуску, а не про відмову України від участі у змаганнях.

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі hromadske прямо заявив, що Україна не розглядає можливість бойкоту Ігор: «Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозвіл Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас із Ігор. Цього не буде!»

Протест проти рішення МПК не є виключно українською ініціативою. 19 лютого Міністерство спорту та туризму Польщі оголосило про відмову від участі у церемонії відкриття Ігор із тих самих причин. Про бойкот церемонії відкриття заявили також Естонія і Чехія. Єврокомісія повідомила, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортині. Єврокомісар зі спорту Глен Мікаллеф заявив, що вважає рішення МПК «неприйнятним» і не буде присутнім на церемонії 6 березня у Вероні, зазначивши, що не може підтримувати повернення національної символіки держави, яка продовжує агресивну війну проти України.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року Міжнародний паралімпійський комітет оголосив про припинення дії усунення Росії та Білорусі. У лютому 2026 року МПК дозволив шістьом російським і чотирьом білоруським спортсменам виступити на Іграх під своїми прапорами.

Окрему увагу темі допуску російських спортсменів приділили українські журналісти. Національна громадська телерадіокомпанія України опублікувала матеріал, у якому проаналізувала список росіян, допущених до участі у Іграх, а також випадки участі російських паралімпійців у війні проти України. Серед шістьох допущених росіян журналісти не виявили підтверджених даних про військову службу. Водночас у матеріалі наголошується, що російські пропагандистські ресурси активно використовують історії цих спортсменів, акцентуючи увагу на їхніх травмах і шляху в спорт, при цьому рідко вказуючи обставини їхньої служби та військові підрозділи, в яких вони могли перебувати.

Раніше StopFake спростовував неправдиві повідомлення про те, що на шлемі українського спортсмена Владислава Гераскевича нібито розміщено терористичну символіку та портрети військових.