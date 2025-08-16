Макрон повідомив про нову зустріч Коаліції охочих на підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову зустріч «Коаліції охочих», яка має відбутися найближчим часом. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 16 серпня. Точна дата засідання поки що не визначена.

За словами Макрона, разом із європейськими колегами вони переконані, що потрібно продовжувати підтримувати Україну й водночас тиснути на росію:

📢 «доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України».

Лідери «Коаліції охочих» вважають, що будь-який довготривалий мир повинен бути підкріплений реальними гарантіями безпеки. Президент Франції також привітав готовність Сполучених Штатів взяти участь у формуванні такого механізму та звернув увагу на необхідність робити висновки зі «сталої тенденції росії не дотримуватися своїх зобов’язань».

📢 «Франція рішуче залишається на боці України», – наголосив Макрон.

Раніше, нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін провели саміт на Алясці. Основною темою зустрічі була війна проти України.

Трамп за підсумками переговорів визнав, що угоди про припинення вогню поки немає, однак, за його словами, «є дуже хороші шанси дійти згоди».

Вже наступного ранку американський лідер провів окремі розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими політиками. За результатами переговорів Зеленський анонсував свій візит до Вашингтона, запланований на 18 серпня.

Сам Трамп підкреслив, що зараз дискусії стосуються не тимчасового припинення вогню, а укладання повноцінної та всеосяжної мирної угоди, яка має визначити умови безпеки для України.