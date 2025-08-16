Субота, 16 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Макрон повідомив про нову зустріч Коаліції охочих на підтримку України

Денис Молотов
Денис Молотов
Макрон повідомив про нову зустріч Коаліції охочих на підтримку України

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про нову зустріч «Коаліції охочих», яка має відбутися найближчим часом. Про це він написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у суботу, 16 серпня. Точна дата засідання поки що не визначена.

За словами Макрона, разом із європейськими колегами вони переконані, що потрібно продовжувати підтримувати Україну й водночас тиснути на росію:

📢 «доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України».

Лідери «Коаліції охочих» вважають, що будь-який довготривалий мир повинен бути підкріплений реальними гарантіями безпеки. Президент Франції також привітав готовність Сполучених Штатів взяти участь у формуванні такого механізму та звернув увагу на необхідність робити висновки зі «сталої тенденції росії не дотримуватися своїх зобов’язань».

📢 «Франція рішуче залишається на боці України», – наголосив Макрон.

Раніше, нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін провели саміт на Алясці. Основною темою зустрічі була війна проти України.

Трамп за підсумками переговорів визнав, що угоди про припинення вогню поки немає, однак, за його словами, «є дуже хороші шанси дійти згоди».

Вже наступного ранку американський лідер провів окремі розмови з шостим президентом України Володимиром Зеленським та європейськими політиками. За результатами переговорів Зеленський анонсував свій візит до Вашингтона, запланований на 18 серпня.

Сам Трамп підкреслив, що зараз дискусії стосуються не тимчасового припинення вогню, а укладання повноцінної та всеосяжної мирної угоди, яка має визначити умови безпеки для України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон: Зеленський доручив збільшити фінансування для бойових підрозділів

ПОДІЇ

рф атакувала Білозерське на Донеччині ФАБами: двоє загиблих

ВІЙНА

Біля Зміїного міг впасти російський Су-30СМ — ВМС України

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Президент Чехії Петр Павел погодився із втратою Україною територій «заради її виживання»

СТОПФЕЙК

Норвегія подвоїла допомогу Україні на закупівлю газу у 2025 році

ВАЖЛИВО

Малюк: Кримський міст перетворився на аварійну конструкцію після ударів СБУ

ПОДІЇ

Викрадення 15 дітей з Миколаївщини: завершено розслідування воєнного злочину, справу передано до суду

ПОДІЇ

Ворог захопив Попів Яр на Добропільському напрямку, Івано-Дарʼївку на Сіверському – ОСУВ “Дніпро”

ПОДІЇ

У Міноборони збільшили фінансування батальйонів на передовій

ВЛАДА

На росії вибухнув пороховий завод: загинули росіяни

ВАЖЛИВО

У кремлі назвали час і делегацію для переговорів на Алясці

ПОЛІТИКА

путін заявив про «щирі зусилля» США щодо припинення війни в Україні

ВАЖЛИВО

Понад 20 чоловіків уникли мобілізації за допомогою підроблених документів: деталі спецоперації “Опікун”

ПОДІЇ

Арттерапія та майстер-класи для ВПО з Луганщини пройшли у Полтаві та Дніпрі

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"