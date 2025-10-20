Понеділок, 20 Жовтня, 2025
Макрон і Зеленський обговорили дипломатичні кроки та домовилися зустрітись

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Є домовленість про зустріч найближчим часом, повідомив український лідер у понеділок, 20 жовтня.

📢 «Зараз правильний момент, щоб підштовхнути ситуацію до закінчення війни, і головне – повністю скористатися всіма можливостями й правильно тиснути на росію. Тиск на того, хто почав війну, – це ключ до розвʼязки», – написав Зеленський.

За його словами, під час розмови обговорювалися всі актуальні аспекти дипломатії та нещодавні контакти з міжнародними партнерами.

☝️ «Вдячний за підтримку. Домовилися зустрітись найближчим часом», – додав шостий президент України.

Раніше Зеленський повідомив, що цього тижня плануються зустрічі з низкою європейських лідерів. Також можливі переговори з представниками адміністрації США щодо подальшої координації дій у підтримці України.

👉 Також нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 19 жовтня, заявив на платформі Х (колишній Twitter), що пограбування в Луврі є «серйозним зазіханням на культурну спадщину Франції».

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"