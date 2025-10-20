Понеділок, 20 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 19 жовтня, заявив на платформі Х (колишній Twitter), що пограбування в Луврі є «серйозним зазіханням на культурну спадщину Франції».

📢 «Цей злочин торкається історії всієї нашої нації. Це не лише удар по культурі, але й виклик суспільству, яке цінує свою спадщину», — підкреслив Макрон.

Він зазначив, що французька влада робить усе можливе для повернення викрадених творів мистецтва, а винні неодмінно будуть притягнуті до відповідальності.

☝️ Розслідування інциденту, за словами президента, ведеться під керівництвом паризької прокуратури, і жодних зусиль у цьому напрямі не буде пошкодовано.

У межах ініціативи Louvre Nouvelle Renaissance, започаткованої у січні, Макрон нагадав про заходи щодо посилення безпеки у музеї, наголосивши, що цей проєкт стане «основою для збереження та захисту культурної спадщини Франції».

🕍 Нагадаємо, 19 жовтня вранці у Луврі сталося зухвале пограбування. Невідомі викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона. Це призвело до негайного закриття музею та евакуації відвідувачів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

ПОДІЇ

Трамп обурився через «найгіршу в історії фотографію» на обкладинці журналу Time

ПОДІЇ

Олена Шуляк про “єОселю”: Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло

ВЛАДА

Відеофейк: «Сирійський найманець» здійснює намаз в українському маркеті АТБ

СТОПФЕЙК

Захисники з Лисичанської громади отримали 465 тисяч гривень підтримки

ЛУГАНЩИНА

В НАТО повідомили масштаби втрат росії у війні

ВАЖЛИВО

Трамп назвав розмову з путіним продуктивною та анонсував нову зустріч

ВАЖЛИВО

У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

ВАЖЛИВО

У Полтаві після російської атаки спалахнула масштабна пожежа на складі

ВІЙНА

Британія оголосила про масштабне розширення військової підтримки України

ВАЖЛИВО

У Луцьку військовослужбовця ТЦК покарали штрафом за вимкнену бодікамеру

СУСПІЛЬСТВО

Трамп повідомив, що розмовляє з путіним: «Розмова триває, вона довга»

ВАЖЛИВО

Понад третина з усіх боїв сьогодні на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Викрито двох колаборантів на Луганщині із псевдопарламенту окупантів

КРИМІНАЛ

Фейк: Під час обстрілу кияни в метро кричали «Зеленський, спускайся до нас» 

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"