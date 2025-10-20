Президент Франції назвав пограбування Лувру викликом суспільству

Президент Франції Еммануель Макрон у неділю, 19 жовтня, заявив на платформі Х (колишній Twitter), що пограбування в Луврі є «серйозним зазіханням на культурну спадщину Франції».

📢 «Цей злочин торкається історії всієї нашої нації. Це не лише удар по культурі, але й виклик суспільству, яке цінує свою спадщину», — підкреслив Макрон.

Він зазначив, що французька влада робить усе можливе для повернення викрадених творів мистецтва, а винні неодмінно будуть притягнуті до відповідальності.

☝️ Розслідування інциденту, за словами президента, ведеться під керівництвом паризької прокуратури, і жодних зусиль у цьому напрямі не буде пошкодовано.

У межах ініціативи Louvre Nouvelle Renaissance, започаткованої у січні, Макрон нагадав про заходи щодо посилення безпеки у музеї, наголосивши, що цей проєкт стане «основою для збереження та захисту культурної спадщини Франції».

🕍 Нагадаємо, 19 жовтня вранці у Луврі сталося зухвале пограбування. Невідомі викрали дев’ять коштовностей із колекції Наполеона. Це призвело до негайного закриття музею та евакуації відвідувачів.