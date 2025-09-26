П’ятниця, 26 Вересня, 2025
Денис Молотов
МАГАТЕ повідомило про вибух біля Південноукраїнської АЕС

У ніч на 25 вересня збитий безпілотник вибухнув приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС). Про це йдеться у заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

📢 «Дрони знову пролітають занадто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент минулої ночі не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість навколо всіх важливих ядерних об’єктів», – наголосив Гроссі.

Команда МАГАТЕ отримала інформацію від персоналу станції, що в зоні спостереження пізно ввечері 24 вересня та рано вранці 25 вересня було помічено 22 безпілотники, частина з яких підлітала на відстань лише 500 метрів від об’єкта.

☝️ За даними агентства, близько 01:00 за місцевим часом члени місії, які проживають поблизу, чули вибухи та стрілянину.

📢 «Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом, і сьогодні вони відвідали місце падіння одного з безпілотників, спостерігаючи кратер розміром чотири квадратні метри на поверхні та глибиною близько одного метра», – йдеться у заяві.

Металеві конструкції неподалік зазнали ушкоджень від уламків, вибухова хвиля розбила вікна транспортних засобів, а також пошкодила регіональну лінію електропередачі на 150 кіловольтів. Водночас ця лінія не була підключена до АЕС, тож прямої загрози ядерній безпеці не виникло.

Південноукраїнська АЕС є однією з трьох діючих атомних станцій в Україні. Наразі всі три її реактори працюють на повну потужність, забезпечуючи стабільне виробництво електроенергії.

Раніше МАГАТЕ закликало до деокупації Запорізької АЕС. Відповідну резолюцію підтримали 62 держави-члени агентства.

☝️ Також нагадаємо, що 16 вересня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували обстріли поблизу її території. Інцидент супроводжувався підняттям чорного диму з трьох сусідніх локацій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

