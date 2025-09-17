Середа, 17 Вересня, 2025
МАГАТЕ зафіксувало обстріли біля Запорізької АЕС

Денис Молотов
16 вересня на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували обстріли поблизу її території. Інцидент супроводжувався підняттям чорного диму з трьох сусідніх локацій.

За даними звіту агентства, кілька артилерійських снарядів влучили приблизно за 400 метрів від майданчика для зберігання дизельного пального. Спостережна група МАГАТЕ протягом майже двох годин чула періодичні вибухи, починаючи з 13:26 за місцевим часом. Найпотужніші розриви пролунали близько 14:30. Також були зафіксовані звуки стрілянини в прилеглих районах.

Через небезпеку інспектори не змогли оглянути безпосередньо місце падіння снарядів, однак планують провести перевірку, коли умови безпеки дозволять. За попередньою інформацією, жертв та пошкоджень обладнання не зафіксовано.

📢 «Хоча повідомлень про постраждалих чи пошкодження обладнання немає, інцидент знову підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки та захищеності», — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Раніше, у середині липня, біля Запорізької АЕС також спостерігалося сильне задимлення. Тоді окупаційна влада повідомляла про масове відключення електрики.

Крім того, раніше представників МАГАТЕ не допустили до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів станції, що зафіксовано у звіті агентства. Це ще раз підкреслює складну ситуацію із забезпеченням безпеки на тимчасово окупованій АЕС та підвищує занепокоєння міжнародної спільноти.

☝️ Також нагадаємо, що команди МАГАТЕ, які перебувають на Хмельницькій та Рівненській АЕС, у ніч проти 10 вересня зафіксували вибухи та прольоти безпілотників.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
