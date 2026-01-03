Мадуро перебуває під вартою у Сполучених Штатах

Військова операція США проти Венесуели завершена, а президент країни Ніколас Мадуро вже перебуває під вартою у Сполучених Штатах. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо американському сенатору Майку Лі.

📢 «Щойно поговорив з Марко Рубіо. Він повідомив мені, що Ніколаса Мадуро заарештували американські військовослужбовці для суду за кримінальними звинуваченнями у США», — написав Майк Лі у соціальній мережі Х (колишній Twitter) у суботу, 3 січня.

☝️ За словами Рубіо, військові дії Сполучених Штатів були спрямовані на захист осіб, які виконували ордер на арешт венесуельського лідера.

Також держсекретар США заявив, що не очікує подальших військових дій на території Венесуели, оскільки головну мету операції — захоплення Ніколаса Мадуро — вже досягнуто.

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау заявив, що венесуельський президент постане перед правосуддям:

📢 «Новий світанок для Венесуели! Тиран пішов. Тепер він нарешті постане перед правосуддям за свої злочини».

📌 Нагадаємо: у ніч проти 3 січня США завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу — у місті лунали вибухи. Пізніше президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, а Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни.

ℹ️ Нікола́с Маду́ро Мо́рос (іспанською Nicolás Maduro Moros; народився 23 листопада 1962 року, Каракас) — венесуельський державний діяч, політик, Президент Венесуели з 5 березня 2013 року. З 9 серпня 2006 року — до 2013 року був міністром закордонних справ Венесуели. У жовтні 2012 року став віцепрезидентом, зберігши посаду міністра закордонних справ. З 5 березня 2013 року, після смерті Уго Чавеса, виконував обов’язки президента.