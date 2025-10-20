Понеділок, 20 Жовтня, 2025
ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада збільшила допомогу мобілізованим і добровольцям

Денис Молотов
До 50 тисяч гривень зросла допомога мобілізованим і добровольцям у Лисичанській громаді. Відповідну інформацію оприлюднила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок, 20 жовтня.

Згідно з рішенням місцевої влади, відтепер жителі громади, які після 1 серпня 2025 року були призвані на військову службу під час мобілізації або вперше уклали контракт на проходження служби у Збройних Силах України, зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень.

📢 «Відтепер жителі громади, які після 1 серпня 2025 року призвані на військову службу під час мобілізації, або вперше прийняті на військову службу за контрактом до ЗСУ, зможуть отримати 50 тисяч гривень», — йдеться в повідомленні ОВА.

Зазначається, що відповідні зміни внесені до Порядку надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам, а також тим, хто добровільно приєднався до лав ЗСУ чи інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України.

Лисичанська громада збільшила допомогу мобілізованим і добровольцям ☝️ Рішення спрямоване на підтримку жителів громади, які вирішили стати на захист держави, а також на стимулювання нових добровольців. Розширення фінансової підтримки дозволить зменшити навантаження на родини військових і забезпечити додаткову соціальну стабільність.

Для отримання виплати мешканцям потрібно подати заяву встановленого зразка та комплект необхідних документів. Форму заяви й перелік документів можна завантажити за офіційним 👉 посиланням.

📲 Консультації щодо порядку оформлення виплат надаються за телефонами:
  • 050 512 42 64;
  • 099 273 12 56;
  • 095 655 86 06.

В ОВА наголосили, що Лисичанська громада продовжує реалізовувати програми підтримки військовослужбовців, зокрема у сфері соціального захисту, матеріальної допомоги та психологічної адаптації після повернення зі служби.

📌 Також нагадаємо, що Захисники і Захисниці Лисичанської громади отримали 465 тисяч гривень допомоги. Фінансову підтримку спрямовано на відзначення внеску військових у захист України.

