Захисники з Лисичанської громади отримали 465 тисяч гривень підтримки

Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що Захисники і Захисниці Лисичанської громади отримали 465 тисяч гривень допомоги. Фінансову підтримку спрямовано на відзначення внеску військових у захист України.

Згідно з даними ОВА, 17 мешканцям громади, які нині беруть або брали участь у заходах, необхідних для оборони держави, виплачено по 20 тисяч гривень.

Крім того, п’ятеро військовослужбовців, які зазнали поранень, пов’язаних із захистом Батьківщини, одержали по 25 тисяч гривень кожен.

☝️ В обласній адміністрації уточнили, що від початку 2025 року загальна сума допомоги вже сягнула 3 мільйони 970 тисяч гривень. За цей час підтримку отримали 195 оборонців, серед яких як військовослужбовці, так і добровольці громади.

Фінансування виплат здійснюється в межах Програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України, членів їхніх родин та сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, розрахованої на 2023–2026 роки.

📞 Для отримання консультацій та роз’яснень жителі можуть звертатися за телефонами:

050 512 42 64 ;

066 187 07 32 ;

095 655 86 06.

👉 Також нагадаємо, що понад 31 мільйон гривень цьогоріч спрямувала Старобільська громада на підтримку Сил оборони.