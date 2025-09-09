Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

65 дітей, чиї батьки встали на захист України, отримали грошову допомогу з нагоди Дня знань від Лисичанської громади. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 9 вересня.

Зазначається, що фінансову підтримку було надано 53 сім’ї захисників, у яких виховуються 65 дітей. Загальна сума виплат склала 162 тисячі 500 гривень.

Кожній дитині віком від 6 до 18 років надали по 2 500 гривень. Допомога розрахована спеціально до початку навчального року, аби підтримати родини українських військових, які нині переживають непрості часи.

☝️ У повідомленні також підкреслили, що виплати здійснювалися й раніше. Лише протягом серпня-вересня таку грошову підтримку отримали 87 сімей військовослужбовців, у яких виховується 108 дітей. Загальна сума попередніх виплат становила 270 тисяч гривень.

⚠️У Луганській ОВА уточнили, що прийом заявок на отримання допомоги продовжується. Подати документи можна до 1 листопада.

📞 Для консультацій надано контактні номери:

050 512 42 64,

066 187 07 32,

095 655 86 06.

Перелік документів та форма заяви доступні за 👉 посиланням.