Середа, 3 Вересня, 2025
ГОЛОВНАЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Родини ВПО з Білолуцької громади отримали кошти на шкільне приладдя

Денис Молотов
Денис Молотов
Родини ВПО з Білолуцької громади отримали кошти на шкільне приладдя

До Дня знань родини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Білолуцької селищної територіальної громади, які виховують дітей шкільного віку, отримали матеріальну допомогу для придбання шкільного приладдя. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 2 вересня.

📊 Цьогоріч допомога надана для 32 дітей. Кожна родина отримала по 2 500 гривень на дитину, що у сумі становить 80 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані на забезпечення шкільним приладдям та необхідними канцтоварами для успішного навчання. 📐

✅ Виплати відбулися в рамках Програми комплексної підтримки дітей Білолуцької селищної ТГ Старобільського району Луганської області на 2025–2026 роки.

Програма передбачає системну допомогу дітям внутрішньо переміщених осіб у питаннях освіти, соціальної адаптації та матеріальної підтримки родин, які через воєнні дії були змушені залишити свої домівки.

За словами представників місцевої влади, такі ініціативи допомагають не лише полегшити фінансове навантаження батьків, а й створити для дітей комфортні умови для навчання та розвитку. Завдяки своєчасній підтримці діти ВПО зможуть розпочати навчальний рік із необхідними приладдям та канцелярськими матеріалами.

☝️ Також нагадаємо, що Шульгинська громада оголосила про старт Програми надання  грошової допомоги на підготовку до навчального року 2025–2026.

