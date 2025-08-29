Аграріям Луганщини презентували програми підтримки: гранти, кредити та компенсації

Відбулось засідання в межах заходу «Діалог з бізнесом», під час якого представникам аграрного сектору Луганщини презентували нові державні механізми допомоги. У центрі обговорення були потреби фермерів, які після релокації шукають шляхи відновлення господарств та адаптації до нових умов роботи. Про це повідомила Луганська ОВА.

Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Романенко підкреслила важливість розвитку малих форм господарювання, що здатні швидше реагувати на виклики.

📢 «Після релокації підприємці шукають нові можливості, займаються адаптацією та переосмисленням бізнес-моделей. Саме тому значний потенціал є у розвитку сільського господарства малих площ», – наголосила вона.

За словами чиновниці, пріоритетом є підтримка тих аграріїв, хто вимушено залишив рідні землі через війну.

Заступниця директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Любов Безкоровайна відзначила, що для ефективного господарювання на невеликих площах, перед релокованими аграрними господарствами області постало завдання використання новітніх технологій інтенсивного землеробства.

Це вимагає не лише додаткових інвестицій, державних й міжнародних[ грантів, а й кооперації фермерів. Такий підхід дозволяє спільно користуватися ресурсами й виходити на оптові продажі.

Вона повідомила, що у 2025 році уряд України передбачив понад 6 млрд грн на підтримку аграрного сектору.

Головними інструментами допомоги стануть:

дотація на оброблювальні землі, призначені для фермерських господарств, які обробляють від 1 до 120 га;

дотація на отримання тварин (перевага надається малим господарствам, які не отримали допомогу у 2024 році);

гранти в межах державної програми «єРобота» для розвитку садівництва, ягідництва та тепличного господарства;

програма компенсації частини вартості сільгосптехніки та обладнання українських виробників – держава компенсує до 40 % вартості;

пільгове кредитування за Програмою «5-7-9» – максимальний розмір кредиту – до 90 млн грн з компенсацією частини процентної ставки;

програма компенсації витрат на розмінування земель;

грант на підтримку інновацій та цифрових технологій – до 1 млн грн на впровадження агродронів, системи GPS-моніторингу, програмного забезпечення для управління господарством.

Усі програми реалізуються через Державний аграрний реєстр. Фермери можуть подавати заявки онлайн та контролювати їхній статус у зручному форматі.

Облдержадміністрація заявила про готовність забезпечити методичний супровід і допомогу у взаємодії з державними органами та міжнародними партнерами.

Під час заходу також було представлено Програму підтримки сільського господарства України, яку реалізує «Mercy Corps – Україна» за сприяння Фонду Говарда Г. Баффета. Ознайомитися з матеріалами можна за 👉 посиланням.

Крім того, перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Луганській області Андрій Хорошко розповів про реєстрацію та ведення бджільницької діяльності. А в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру області Світлана Карпенко надала роз’яснення щодо особливостей земельних відносин при використанні невеликих площ.

Таким чином, аграрії Луганщини можуть отримати широкий спектр інструментів для розвитку господарств: від грантів і кредитів до сучасних цифрових технологій. Це дає їм можливість не лише відновлювати виробництво після релокації, а й будувати більш стійкі бізнес-моделі.

☝️ Також раніше було повідомлено, що впровадження обласної програми підтримки релокованих підприємств обговорять разом із місцевими підприємцями та бізнес-спільнотою Луганщини.