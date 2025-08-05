Вівторок, 5 Серпня, 2025
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Закупівлі для військових: Луганщина запроваджує прозорий контроль

Денис Молотов
Денис Молотов
Закупівлі для військових: Луганщина запроваджує прозорий контроль

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко ініціював зміни у розподілі коштів, які спрямовуються на підтримку українських військових. Посилення контролю, за його словами, має стати реакцією на корупційний скандал, що днями сколихнув країну. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА.

На позачерговій нараді, в якій взяли участь голови районних державних адміністрацій та керівники військових адміністрацій населених пунктів області, Харченко наголосив на необхідності уніфікувати систему фінансування потреб ЗСУ на регіональному рівні. За його словами, події останніх днів засвідчили, що наявний підхід має серйозні вразливості.

📢 «У суботу Україну сколихнула резонансна новина щодо затримання декількох осіб, яких підозрюють в організації корупційної схеми, за якою здійснювалися закупівлі для військових. Андрія Юрченка, який очолював Рубіжанську МВА, вже звільнено з посади. Проте, цього замало. Кожен, хто дотичний до оборонних закупівель, повинен пам’ятати про відповідальність перед Захисниками, які цілодобово захищають українців, що знаходяться в тилу. Тому я вирішив централізувати надання громадами допомоги Силам оборони та зробити алгоритм максимально прозорим», – заявив Олексій Харченко.

У рамках оновленого підходу всі запити від військових частин області тепер проходитимуть через робочу групу «Прозорість і підзвітність», яка діє при обласній військовій адміністрації. Попередній розгляд цих звернень стане обов’язковим кроком, що передуватиме ухваленню будь-якого рішення.

Однак остаточне слово залишатиметься за Радою оборони області, до складу якої входять не лише цивільні управлінці, а й представники силових структур та військові. Саме військовослужбовці зможуть безпосередньо інформувати про нагальні потреби підрозділів, а також контролювати ефективність витрачання виділених коштів.

Окремо підкреслено, що першочергово розглядатимуться запити тих частин, які зараз обороняють Луганську область або виконують бойові завдання на прилеглих напрямках.

У межах цієї ініціативи голова адміністрації вже доручив терміново оновити положення про діяльність робочої групи. Також має бути переглянуто її персональний склад, аби забезпечити повну відповідність новим вимогам відкритості та ефективності.

Таким чином, Луганська ОВА прагне запобігти будь-яким спробам зловживань, забезпечити цільове використання державних та місцевих ресурсів.

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