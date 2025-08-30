Луганська ОВА нагадує, що батьки наших першачків можуть оформити «Пакунок школяра»

Останні вихідні серпня традиційно стають часом активної підготовки до початку навчального року. Батьки купують форму, канцелярію, взуття та інші необхідні речі. Цьогорічні першокласники та їхні родини мають додаткову можливість зекономити кошти завдяки державній програмі підтримки «Пакунок школяра», ініційованій президентом Володимиром Зеленським.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко нагадав, що родини учнів, які у вересні вперше підуть до школи, можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги.

📢 «П’ять тисяч гривень державної допомоги можуть одержати батьки тих дітей, які у вересні підуть до першого класу. Програма триватиме ще до 15 листопада, тому, упевнений, до неї приєднаються усі бажаючі. Гроші можна буде витратити на канцелярське приладдя, одяг і взуття», – зазначив посадовець.

Виплати надаються незалежно від того, чи навчатиметься дитина очно, чи онлайн. Це означає, що підтримка доступна для всіх першачків, чиї батьки встигнуть подати заяву. За словами Харченка, така допомога особливо важлива для луганських родин, які через війну мешкають у різних областях України.

Оформити «Пакунок школяра» можна двома способами.

✅ Найзручніше це зробити через застосунок «Дія». Для цього потрібно мати в Дії біометричний документ (ID-картку або закордонний паспорт), а також підтверджений податковий номер. Батьки та/або законні представники дітей можуть отримати пуш-сповіщення у застосунку про можливість оформити заяву або одразу самостійно оформити. Алгоритм простий:

у «Дії» відкрити розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра ;

; обрати дитину, на яку подається заява;

вибрати або відкрити Дія.Картку для виплат;

перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.

✅ Другий варіант – звернутися безпосередньо до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. У такому випадку потрібно:

подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

податковий номер РНОКПП (якщо він є);

документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Виплата перераховується на Дія.Картку або на картку, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ, протягом 14 днів з моменту подання заяви.

Використати кошти можна як у фізичних магазинах, так і в інтернет-магазинах, проте виключно у безготівковій формі. Термін дії грошей – 180 днів із моменту нарахування.

Держава також встановила чіткі правила для торгівельних точок, де можна розрахуватися цією допомогою. Участь у програмі відкрита для магазинів із відповідними MCC-кодами: 5641 – дитячий одяг, 5651 – одяг для всієї родини, 5661 – взуття, 5943 – канцелярські товари. Це дає змогу родинам витратити гроші саме на потреби школяра.

«Пакунок школяра» стає вагомою підтримкою для українських сімей, адже підготовка до школи в умовах війни є серйозним фінансовим навантаженням. Держава пропонує прозорий і зручний механізм отримання коштів, щоб кожен першокласник був забезпечений усім необхідним для старту навчального року.

☝️ Також нагадаємо, що житлове забезпечення ВПО, працевлаштування та соціальний захист залишаються головними напрямами, за якими громади та обласна влада Луганщини посилюватимуть роботу.